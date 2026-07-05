Oaxaca proyecta su riqueza cultural desde Los Pinos para México y el mundo

La alegría, colores, música y textiles que representan a Oaxaca, llegó a Los Pinos, en la Ciudad de México, para compartir con todo el país y el mundo su riqueza cultural.

“Oaxaca en Los Pinos”, estuvo enmarcada en la estrategia del gobierno de México “Los estados en Los Pinos”, que busca compartir la extraordinaria riqueza, diversidad, tradición comunitaria y la oferta cultural de este pueblo con todas las personas. “Oaxaca en Los Pinos” estuvo los días 4 y 5 de julio.

El titular de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, anunció que, las personas visitantes pudieron encontrar en diversos espacios del complejo muestras con 15 creadores de artesanías como textiles, huaraches, barro rojo, negro, orfebrería, alebrijes y más.

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El titular de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio. ı Foto: Cortesía

Asimismo, quienes presenciaron “Oaxaca en Los Pinos” conocieron 21 productos agroindustriales, además de la presencia de maestros mezcaleros y productos como pan, miel, chocolate, mermeladas y moles, por mencionar algunos.

Pudo ser apreciada la exposición fotográfica denominada “Oaxaca ceremonia perpetua”, del fotoperiodista y documentalista oaxaqueño Juan Carlos Reyes García.

Asimismo, se contó con cinco talleres: de barro rojo, tatuajes temporales prehispánicos, pintura en madera, tallado en piedra y flor inmortal.

Danza, como parte de "Oaxaca en Los Pinos". ı Foto: Cortesía

También, con la muestra representativa de la gastronomía oaxaqueña con platillos tradicionales de cinco municipios: Santa Ana del Valle, Tlacolula de Matamoros, San José Camotinchan del municipio de San Sebastián Ixcapa, San Juan Bautista Cuicatlán y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Estuvo una recreación de la tumba Uno de Mitla: Arquitectura, memoria y cosmopercepción de la cultura Zapoteca de Mitla a través de la escultura. De la misma forma, cinco presentaciones de danza y 11 musicales; entre estas agrupaciones como Mujeres de Viento Florido, la artista Evelyn Acosta, el colectivo Tapa Caminos, Bandido del Camino y muchos más.

Presentaciones de danza como parte de "Oaxaca en Los Pinos". ı Foto: Cortesía

cehr