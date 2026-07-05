Asamblea Informativa de Morena

Diputada Zaira Cedillo defiende la soberanía nacional y refrenda respaldo a la 4T desde Ecatepec

Diputada Zaira Cedillo expresó su orgullo de ser mexicana, e invitó a las vecinas y vecinos de Ecatepec a defender la soberanía nacional y la no injerencia extranjera

Diputada Zaira Cedillo, durante Asamblea de Morena en Ecatepec.
Diputada Zaira Cedillo, durante Asamblea de Morena en Ecatepec. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Durante la Asamblea Informativa de Morena en el municipio de Ecatepec, Estado de México, la diputada Zaira Cedillo Silva reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia extranjera en el país.

La legisladora enfatizó que la defensa de la soberanía no sólo es responsabilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino que también nos toca a nosotros “desde nuestra casa, hablando con nuestras hijas e hijos, desde nuestra colonia, en la escuela, en el trabajo; aquí en nuestro pedacito de tierra, en Ecatepec”.

Diputada Zaira Cedillo junto habitantes de Ecatepec.
Diputada Zaira Cedillo junto habitantes de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el diputado local, Luis Valdeña Bastida, resaltó que en Ecatepec vive la gente trabajadora que defiende a su municipio y al Estado de México, al igual que a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Presidenta. Subrayó la importancia de no permitir la injerencia extranjera en el país y defender la soberanía.

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A la Asamblea Informativa de Morena también asistieron legisladores y autoridades, entre los que destacaron la diputada local Luisa Navarro, el diputado federal Alejandro Peña Villa, la diputada federal Anaís Burgos, así como los regidores de Ecatepec Fernando Walter Rocha y Armando Pérez Soria.

Diputada Zaira Cedillo durante Asamblea de Morena en Ecatepec.
Diputada Zaira Cedillo durante Asamblea de Morena en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Ante las vecinas, vecinos y familias ecatepenses, reconocieron el liderazgo de la gobernadora y de la Presidenta, y enfatizaron el esfuerzo coordinado entre los gobiernos federal y local, que, señalaron, han demostrado que trabajar de la mano con la gente es la mejor manera de defender la soberanía. De manera conjunta, invitaron a la ciudadanía a respaldar el proyecto de la 4T.

Finalmente, Zaira Cedillo afirmó que en México “somos fraternos entre nuestro pueblo y para el resto del mundo”. La legisladora aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la Presidenta de México, en nombre del municipio de Ecatepec: “Presidenta, no estás sola”.

cehr

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