Ferrero invierte 86 mdd en Guanajuato

EN MENOS de dos años ya se ha alcanzado más del 52 por ciento de la meta sexenal en atracción de inversiones. Se han concretado 61 proyectos que representan más de cuatro mil 184 millones de dólares y la generación de más de 15 mil empleos para las y los guanajuatenses.

Así lo anunció la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, al encabezar la ceremonia del anuncio de una nueva inversión de 86 millones de dólares de Grupo Ferrero en su Planta de San José Iturbide. Resaltó que se hoy se celebra una relación de confianza entre la firma y el estado, que se ha fortalecido con los años. La empresa se distingue por su innovación, sostenibilidad, productividad y calidad.

La gobernadora agradeció todo su esfuerzo y determinación a Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero de México y Centroamérica, por impulsar el crecimiento de esta planta. Además, reconoció al embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, por ser “un gran promotor de la relación entre nuestros países y lograr que hoy Italia y Guanajuato estemos más unidos que nunca”.

Italia es el quinto socio inversionista en el estado. Del 2006 a la fecha, Guanajuato registra 32 proyectos de origen italiano, con una inversión de dos mil 155 millones de dólares y la generación de más de siete mil 800 empleos directos, agregó.

“Cuando una empresa global como Ferrero decide seguir creciendo aquí, está enviando un mensaje muy importante al mundo. Está diciendo que Guanajuato es un lugar donde hay que invertir; que tiene condiciones para competir, que es reconocido a nivel nacional por los resultados de su política industrial y de atracción de inversiones”, dijo Libia Dennise.

Adivinen quién va a anunciar una inversión para expandir su planta en San José Iturbide de 86 millones de dólares.



En un rato les cuento más detalles. 😍 pic.twitter.com/phbHxYAjSE — Libia Dennise (@LibiaDennise) July 21, 2026

“Ferrero ha sabido construir una reputación”

La gobernadora destacó que Ferrero “ha sabido construir una reputación global basada en la innovación, la excelencia y un profundo sentido de responsabilidad con las comunidades donde tiene presencia”.

Esta inyección de capital se suma a una racha positiva para Guanajuato; la actual administración ha concretado 61 proyectos de inversión, sumando más de 71 mil 128 millones de pesos (4 mil 184 millones de dólares) y 15 mil empleos directos, superando el 52% de la meta sexenal en menos de dos años.

El complejo ubicado en San José Iturbide continuará como el centro logístico principal para el envío de líneas como Nutella hacia Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero de México y Centroamérica, expresó su gratitud: "Guanajuato nos ha recibido con el corazón abierto, con su gente hemos formado una familia"; el embajador italiano en México, Alessandro Modiano, enfatizó que Guanajuato es un socio clave, con cerca de 50 empresas italianas establecidas.

La gobernadora reiteró que la decisión de Ferrero envía un mensaje claro al mundo: "Guanajuato es un lugar donde hay que invertir; que tiene condiciones para competir y es reconocido a nivel nacional por su política industrial", un hecho respaldado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ferrero, fundada en 1946 en Italia, es líder mundial en confitería; su planta en San José Iturbide produce anualmente 35 mil 295 toneladas de productos icónicos como Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Delice y Nutella, abasteciendo a México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, consolidando a México como centro estratégico.

La directiva corporativa encabezada por Paolo Cornero confirmó que las instalaciones aumentarán su volumen de manufactura de golosinas. ı Foto: Especial.

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JVR