PAN Guanajuato lanza programa para sumar liderazgos ciudadanos

Integrantes de la Comisión Política del Programa, encabezados por el Dr. Ector Jaime Ramírez Barba, presentan la nueva estrategia de apertura ciudadana del PAN Guanajuato.

El Partido Acción Nacional en Guanajuato inició una nueva etapa de apertura y participación ciudadana con la presentación del Programa “Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad”, una estrategia que permitirá incorporar a mujeres y hombres comprometidos con sus comunidades para fortalecer el trabajo territorial, la formación cívica y la construcción de liderazgos sociales.

Al encabezar la rueda de prensa, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez, afirmó que Acción Nacional reafirma su vocación de ser un partido cercano a la gente, abierto a escuchar, dialogar y construir junto con la ciudadanía.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo atestigua la presentación de la nueva estrategia de apertura ciudadana en Guanajuato. ı Foto: PAN Guanajuato

“Hoy abrimos las puertas del PAN a la ciudadanía. Queremos que más mujeres y hombres comprometidos con Guanajuato participen activamente en la construcción de las causas que compartimos. Este programa nace para escuchar más, sumar más y construir juntos el futuro de nuestro estado.”

La dirigente estatal señaló que este programa representa una nueva forma de fortalecer al partido desde la participación social y el liderazgo comunitario.

“Los buenos gobiernos nacen de una ciudadanía organizada, participativa y comprometida. Por eso damos este paso para fortalecer al PAN desde donde verdaderamente se construyen las soluciones: desde las colonias, las comunidades y la sociedad.”

Juanita de la Cruz explicó que el Programa Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad responde al compromiso permanente de Acción Nacional con la formación de liderazgos, la organización territorial y el fortalecimiento de la participación institucional y ciudadana, privileged siempre el diálogo, el trabajo comunitario y la construcción colectiva de soluciones para Guanajuato.

Posteriormente, la Secretaria Nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Margarita Martínez Fisher, explicó que esta estrategia forma parte del modelo nacional impulsado por Acción Nacional para fortalecer la organización ciudadana y consolidar liderazgos sociales en todo el país.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo acompaña a la dirigencia estatal durante el lanzamiento del programa territorial. ı Foto: PAN Guanajuato

Destacó que el programa busca abrir espacios de participación para ciudadanas y ciudadanos interesados en contribuir al desarrollo de sus municipios mediante mecanismos democráticos, transparentes y con reglas claras, fortaleciendo así la relación entre el partido y la sociedad.

Enseguida, el Presidente de la Comisión Política del Programa, Dr. Ector Jaime Ramírez Barba, presentó el modelo que será implementado en Guanajuato, subrayando que su principal fortaleza radica en que coloca a la ciudadanía en el centro del proceso.

Explicó que las personas aspirantes serán evaluadas mediante un modelo integral que privilegia tanto la percepción social como la capacidad de liderazgo y el compromiso con los valores democráticos.

Modelo de evaluación de aspirantes.-

El proceso contempla seis componentes con una ponderación específica:

25 % Percepción ciudadana.

25 % Habilidades de liderazgo.

20 % Experiencia política y social.

15 % Percepción entre la militancia del PAN .

10 % Visión, valores y compromiso con los principios de Acción Nacional .

5 % Reputación e integridad.

Para ello se utilizarán herramientas como encuestas ciudadanas, consultas a la militancia, grupos de enfoque, entrevistas de profundidad y procesos de verificación documental, garantizando un procedimiento transparente, objetivo y sustentado en criterios técnicos.

Asimismo, se presentó oficialmente a la Comisión Política del Programa Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad, integrada por:

Dr. Ector Jaime Ramírez Barba , Presidente.

Ivón del Carmen Padilla Hernández .

Verónica Valdivia Alfaro .

Alfonso Ruiz Chico .

José Luis “Chelis” Oliveros Usabiaga.

Durante la rueda de prensa se informó que mañana martes en la página web del PAN Estatal Guanajuato se difundirá la publicación de la convocatoria y el registro de aspirantes, dando paso a un proceso de participación ciudadana que contempla distintas etapas de evaluación y selección hasta la emisión de los dictámenes correspondientes.

Con este programa, el PAN Guanajuato fortalece su vínculo con la sociedad mediante un modelo institucional que abre espacios de participación a ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el bien común, la democracia y el desarrollo de sus comunidades.

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