Toyota mantendrá planta y empleos en Guanajuato: SE; anuncia inversión automotriz por más de 500 mdd

La Secretaría de Economía aseguró que Toyota conservará la producción de vehículos en Guanajuato, mientras el traslado de parte de sus operaciones desde Tijuana hacia Texas se realizará de forma gradual.

Tras el anuncio de Toyota Motor de construir una nueva planta en Texas, Estados Unidos, la Secretaría de Economía (SE) destacó que la armadora mantendrá sus operaciones en la planta de Guanajuato, donde emplea a más de 2 mil 800 personas, y que el traslado de parte de sus operaciones hacia ese país será gradual.

Además, informó que tiene confirmada una inversión superior a 500 millones de dólares por parte de otra empresa automotriz.

En la imagen, el imagotipo de Toyota. ı Foto: Especial

“La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días", indicó la dependencia mediante un comunicado.

La SE agregó que la compañía japonesa le informó hace unos días que transferirá la producción de la pickup Tacoma desde su planta de Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de una reestructuración de sus operaciones globales.

LA PLANTA DE TOYOTA en Tijuana inició operaciones en 2004, produciendo inicialmente las cajas para la camioneta Tacoma ı Foto: Especial

Asimismo, precisó que el traslado de la producción no será inmediato, sino que se realizará de manera gradual, con la meta de concluir el proceso en 2030. Añadió que Toyota continúa analizando el futuro de la planta a partir de ese año.

La dependencia subrayó que Toyota mantendrá en operación su planta de Guanajuato, donde laboran más de 2 mil 800 trabajadores, además de generar miles de empleos indirectos en la región.

Un día antes, el fabricante japonés anunció que construirá un edificio de 2.5 millones de pies cuadrados dentro de su complejo de San Antonio, Texas, el cual comenzará operaciones en 2030 y permitirá crear 2 mil nuevos empleos.

Una vez concluida la expansión, trasladará parte de la producción de la Tacoma, aunque continuará fabricando ese modelo en la planta de Guanajuato.

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