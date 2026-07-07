¿Por qué mintió el Embajador Ken Salazar?, cuestiona CSP por captura de ‘El Mayo’

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las declaraciones del exembajador Ken Salazar y respaldó que la FGR solicite al FBI información sobre la aeronave utilizada en la captura de 'El Mayo' Zambada.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó si el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mintió cuando negó que alguna agencia de su país intervino en México para la extracción irregular del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024, para llevarlo ante autoridades norteamericanas.

Por lo anterior, la ahora la Fiscalía General de la República (FGR) exigirá al FBI que rinda una explicación y aclare las posibles contradicciones.

Claudia Sheinbaum cuestionó si mintieron las autoridades estadounidenses sobre un operativo en México. ı Foto: Captura de video

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al reportaje donde se dio a conocer que el FBI donó a un museo en Texas la aeronave en donde “El Mayo” y Joaquín Guzmán López viajaron a Estados Unidos, donde fueron detenidos.

En el museo se atribuye la detención al FBI, mientras que, según una cronología expuesta por autoridades mexicanas, la extracción de “El Mayo” y Guzmán López coincide con aparentes beneficios procesales que el Gobierno de EU concedió a Ovidio Guzmán, hermano del segundo, extraditado a ese país un año antes.

La aeronave en la que fue transportado "El Mayo", el 25 de julio de 2024. ı Foto: AP

“Recientemente supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la presidenta.

Sheinbaum Pardo advirtió que si el exembajador mintió no sólo estaría violando la Constitución mexicana, sino también tratados internacionales. Además, remarcó que México nunca ha incurrido en acciones intervencionistas del otro lado de la frontera.

Rosa Icela Rodríguez, en la Conferencia del Pueblo, presentó cronología de los hechos, desde la detención de Ovidio Guzmán hasta la donación del avión al museo. ı Foto: Captura de video

Derivado de esto, se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a la FGR que solicite formalmente al FBI rendir información sobre la donación de la avioneta a un museo.

La Presidenta insistió en que lo importante de esta situación es ver si el Embajador mintió, aunque descartó que se vaya a establecer algún tipo de sanción contra Ken Salazar, debido a que un representante de otro país cuenta con inmunidad diplomática.

Cronología de la detención de Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán y “El Mayo”, presentada por el Gobierno de México

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso una línea de tiempo del caso.

5 de enero de 2023: captura de Ovidio Guzmán

De acuerdo con la reconstrucción del Gobierno federal, se considera que el caso inició el 5 de enero de 2023 cuando México capturó a Ovidio Guzmán y para el 15 de septiembre de ese año se extraditó a Estados Unidos.

25 de julio de 2024: EU cambia medida cautelar de Ovidio

El 25 de julio de 2024, la Embajada estadounidense informó un cambio de medida cautelar a Ovidio, sin que se consultara con el Gobierno mexicano, lo cual resulta violatorio del Tratado de Extradición entre ambos países.

Remarcó que mientras eso ocurría, “El Mayo” y Joaquín Guzmán viajaron a bordo de un avión que salió de México hacia Estados Unidos, sin que la aeronave encendiera su localizador hasta momentos antes de aterrizar.

31 de julio de 2024: México pide a EU aclarar si participaron agencias internacionales

Para el 31 de julio del mismo año, México pidió a la Embajada norteamericana que informara si participaron agencias estadounidenses.

9 de agosto de 2024: Salazar niega intervención de agencias

El 9 de agosto, el entonces embajador, Ken Salazar aseguró de manera pública que ninguna agencia intervino.

9 de mayo de 2025: EU recibir a familiares de Ovidio Guzmán

En medio de toda esta controversia, el 9 de mayo de 2025, Estados Unidos recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán.

Junio de 2026: Se da a conocer donación de avión

De allí, lo último que se supo de este caso fue el reportaje que reveló la donación hecha por el FBI del avión para que se exponga en un museo como parte de las evidencias de los operativos que realiza.

A partir de la coincidencia de estos hechos, la secretaria apuntó que las versiones del Gobierno estadounidense fueron contradictorias y apuntan a que alguna de las partes mintió.

A propósito, advirtió que si se confirma la participación del FBI sin informar a México, esto representará una violacion a la Carta de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos Americanos, a la Constitución Mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

“Lo más relevante y en su caso ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”, sostuvo.

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