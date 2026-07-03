Sheinbaum pide revisar donación del FBI del avión utilizado en el traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Gabinete de Seguridad revisar la donación que el FBI realizó del avión en el que, presuntamente, fue trasladado el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, desde México para su captura en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo haberse enterado de este reporte y pidió a parte de su Gabinete Federal analizar la situación para emitir un comentario hasta la próxima semana.
“Sí, lo vamos a revisar. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión y si les parece la próxima semana comentamos… la próxima semana hablamos de este tema”, aseguró la mandataria federal.
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FBI donó avión usado en operativo contra “El Mayo” a museo
Este jueves se dio a conocer que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) donó la aeronave en la que ‘El Mayo’ fue llevado, supuestamente bajo engaños, por Joaquín Guzmán López, hijo del también fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, a territorio estadounidense.
La donación fue hecha al Museo Air War Eagles, ubicado en Santa Teresa, donde será exhibido como una muestra del uso de la aviación por parte de las organizaciones delincuenciales, pero también sobre la forma en que las autoridades realizan operativos para frenar su operación.
La captura de ‘El Mayo’ Zambada ha sido motivo de diferendo entre ambos países, debido a que desde el Gobierno de México se consideró que la extracción del criminal fue ilegal.
Desde 2024, cuando ocurrió el hecho casi al final del sexenio pasado, México exigió a Estados Unidos una explicación sobre cómo se desarrolló el operativo, pues además se presume una colaboración cercana con el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.
No obstante, el gobierno estadounidense continúa sin ofrecer un informe oficial a la administración mexicana sobre este caso.
En tanto, las autoridades estadounidenses continúan el proceso judicial contra “El Mayo” Zambada. El histórico líder del Cártel de Sinaloa busca un acuerdo de culpabilidad con ese país, que le permita reducir su condena, si bien, debido a su edad avanzada, pasará el resto de su vida en prisión.
La audiencia de culpabilidad de “El Mayo” Zambada está programada para el 20 de julio, después de haber sido aplazada en diversas ocasiones por dificultades para recabar pruebas, según la defensa encabezada por Frank Perez.
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