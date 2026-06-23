Ken Salazar: Influyó México también en crisis migratoria

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, sostuvo que la decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de priorizar el gasto en “megaproyectos” de infraestructura fue uno de los factores que contribuyeron a la crisis migratoria que se intensificó en diciembre de 2023 en la frontera norte de nuestro país.

En su libro Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente, el diplomático expuso episodios de su gestión en México, en los que describió tensiones con el Gobierno mexicano por la asignación de recursos para el control migratorio frente a obras emblemáticas, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente ı Foto: Especial

En el texto reveló que en noviembre de 2023 la Embajada de EU fue informada por el entonces director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que el Gobierno mexicano enfrentaba limitaciones presupuestarias para atender el control migratorio, debido a la reasignación de recursos “hacia proyectos de infraestructura prioritarios”.

“El proyecto del Istmo pretendía ser parte de la solución a la crisis migratoria… pero las prioridades de AMLO habían contribuido a la misma crisis que el proyecto estaba parcialmente diseñado para prevenir”, citó Salazar en su libro, que será publicado el 28 de julio.

De acuerdo con el exembajador, la estrategia del Gobierno mexicano se centró en acelerar la conclusión de obras insignia como el Tren Maya y el propio Corredor Interoceánico, mientras que tareas operativas, como el financiamiento de transporte para retornos migratorios o vuelos de repatriación habrían quedado relegadas.

Además, a través de adelantos publicados en medios internacionales, el exembajador, sostuvo que López Obrador estaba preocupado por la información que pudiera obtener el gobierno estadounidense de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

En el texto, Salazar identifica a su fuente únicamente como El Susurrador, a quien describe como un prominente empresario, amigo y confidente del expresidente. El diplomático no sólo lanza cuestionamientos al gobierno de López Obrador en su próximo libro de memorias, sino que también dirige severas críticas al presidente Donald Trump y expresa frustración por el manejo migratorio de la administración de Joe Biden.

De acuerdo con una versión difundida por The Denver Post, Salazar dedica varios pasajes de su libro a cuestionar el rumbo político de EU bajo la administración del republicano. El exsenador demócrata sostiene que el país enfrenta una de las mayores divisiones políticas y sociales de su historia reciente y atribuye parte de esa fractura al discurso impulsado por Trump y sus aliados.

Según el adelanto de la obra, Salazar acusa al actual mandatario estadounidense de promover un “proyecto de borrado” dirigido contra la diversidad, la inclusión y los valores democráticos que, a su juicio, han sido fundamentales para el desarrollo de EU. Más allá de las críticas, plantea una visión de integración regional que denomina la “Nueva Alianza Americana”, una iniciativa que buscaría fortalecer la cooperación entre EU, México y Canadá.

De acuerdo con su propuesta, los tres países deberían profundizar su colaboración en áreas estratégicas como comercio, seguridad, energía, migración y desarrollo económico para consolidar una región capaz de competir con otras potencias globales.

Preocupaba a AMLO injerencia: Presidenta

| PorYulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuviera preocupado por lo que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada declarara ante el gobierno de Estados Unidos, tras ser capturado a mediados de 2024, como lo aseguró el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en el libro que, se anunció, próximamente será presentado.

De acuerdo con versiones dadas a conocer previo a la publicación, el exdiplomático norteamericano recibió informes sobre que a López Obrador le generaba una intensa preocupación la información que aquel gobierno pudiera obtener del narcotraficante, quien fue extraído de México y entregado a autoridades estadounidenses, derivado de un pacto que tuvieron con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ y agentes estadounidenses.

15 mmdd dio El Mayo a EU para su admisión de culpabilidad

Aunque la mandataria pidió esperar a que la publicación del libro sea oficial y se verifiquen las declaraciones que allí vierta Salazar, negó que a su antecesor le preocuparan las declaraciones de ‘El Mayo’ ante Estados Unidos.

LÓPEZ OBRADOR expone una foto de Scherer y Zambada, en septiembre de 2024 ı Foto: Cuartoscuro

“Primero no sabemos lo que diga el libro porque es un adelanto… Hasta que no salga el libro no podemos decir exactamente qué es lo que dice”, dijo Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional en su conferencia de prensa.

Comentó que entre las charlas de la gira de transición que tuvo con el exmandatario, éste dejó ver que, más bien, su preocupación era la intervención de alguna agencia estadounidense dentro del territorio nacional para concretar la captura del capo.

“De todas maneras, les puedo comentar que, si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, era más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo Zambada’ en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, sostuvo.

Recordó que esta captura y la falta de esclarecimiento respecto de la misma, fue lo que llevó a que se pausara la relación con el exembajador durante el sexenio pasado.

Remarcó que la inconformidad no fue por la detención en sí, sino con la participación de las agencias o autoridades directas de la administración estadounidense.

“No porque no debería de haber sido detenido, porque finalmente tenía también órdenes de aprehensión en México, sino con cuál fue la participación de alguna agencia o del gobierno de Estados Unidos, entonces estaba el presidente Biden en esa captura. Esa era su preocupación, en todo caso, por la injerencia y la violación a la soberanía en México”, dijo.

La mandataria federal negó que exista alguna preocupación en su gobierno, aun cuando Estados Unidos sigue sin aclarar cómo ocurrió la captura de El Mayo; pues remarcó que hay una colaboración entre ambos gobiernos para compartir información en materia de seguridad, para que cada quien opere en el territorio que le corresponde.

“Si hay información, por parte de Estados Unidos, de la ubicación de una persona que tiene orden de aprehensión, se comparte la información y se opera por parte de las Fuerzas Mexicanas, no sin informar a México”, destacó.