Rubén Moreira acusa intento de censura con lineamientos sobre derechos de audiencias

El diputado federal Rubén Moreira Valdez acusó a Morena de impulsar controles sobre la información mediante los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, los cuales, sostuvo, podrían dar al gobierno facultades para determinar qué contenidos resultan verdaderos, falsos o descontextualizados.

Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el coordinador de los diputados del PRI afirmó que las disposiciones planteadas podrían transformar la figura encargada de proteger a quienes consumen contenidos de radio y televisión. “Que no engañen a la gente, no va a haber un defensor, va a haber un censor”, señaló.

Moreira sostuvo que el riesgo, desde su perspectiva, radica en que una autoridad intervenga en la definición de aquello que puede difundirse o recibirse. También cuestionó que instancias gubernamentales puedan establecer criterios sobre la veracidad de noticias cuando existen versiones, documentos o fuentes distintas acerca de un mismo hecho.

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Como ejemplo, el legislador mencionó la discusión pública sobre el asesinato de Héctor Cuén en Culiacán y planteó dudas acerca de quién tendría la facultad para establecer cuál versión corresponde a los hechos cuando la información disponible presenta contradicciones.

Medios de comunicación ı Foto: Pexels

Además, el priista cuestionó expresiones y acciones atribuidas a gobiernos emanados de Morena en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche respecto de periodistas críticos. Según expuso, en esas entidades han surgido propuestas o señalamientos relacionados con listas de comunicadores, sanciones y mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio periodístico.

Otro punto señalado por Moreira fue el seguimiento de publicaciones en redes sociales que, de acuerdo con lo expuesto durante la semana en la conferencia presidencial, realiza la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para identificar contenidos con amplio alcance, entre ellos mensajes críticos hacia la administración.

Miguel Ángel Sulub Caamal sostuvo que la discusión rebasa a periodistas y empresas de comunicación porque, afirmó, involucra el derecho de la sociedad a recibir información mediante televisión, radio, periódicos, plataformas digitales y redes sociales.

El abogado consideró que las disposiciones propuestas podrían afectar tres garantías que identificó como centrales en esta materia, el derecho a la información, la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas. También rechazó el seguimiento gubernamental de publicaciones hechas por ciudadanos en espacios digitales.

“Empiezan a observarnos, a vigilarnos para que luego empiecen a presionarnos y acosarnos para tratar de callarnos”, afirmó Sulub al referirse a los posibles efectos que atribuye a ese tipo de supervisión.

Por su parte, Mario Di Costanzo calificó la propuesta como una “ley mordaza” y aseguró que los mecanismos planteados representan un riesgo para la libertad de expresión. “Esta ley mordaza, es estalinista”, expresó durante la conversación.

Moreira vinculó estos señalamientos con su acusación de que Morena busca concentrar capacidad de decisión sobre los contenidos que recibe la ciudadanía. El diputado sostuvo que la protección de las audiencias no debe convertirse en una vía para establecer controles oficiales sobre noticias, opiniones o programas.

Esta noche “Con Peras, Manzanas y Naranjas” 🍏🍎🍊



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