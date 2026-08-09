PRI exige frenar consulta sobre lineamientos de audiencias

Senadores del PRI exigieron al gobierno federal detener la consulta, aprobación y expedición de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al advertir que la propuesta permitiría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Radiodifusión (CRTR) ordenar la suspensión precautoria de transmisiones ante presuntas violaciones a esas normas.

De acuerdo con un punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), la propuesta concentra atribuciones que, a juicio de sus integrantes, ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. La bancada sostuvo que una autoridad dentro de la estructura del Ejecutivo tendría capacidad para valorar contenidos difundidos por medios que investigan o cuestionan al propio gobierno.

“El gobierno no puede ser al mismo tiempo fuente de la versión oficial y supervisor de las voces que la contradicen y autoridad capaz de sancionarlas”, señalaron los legisladores.

Además, los priistas centraron sus críticas en la posibilidad de que la CRTR suspenda de forma precautoria una señal por incumplimientos relacionados con derechos de las audiencias. “No es exageración: el marco legal permitiría llegar hasta sacar una transmisión del aire”, afirmaron.

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La representación tricolor aseguró que respalda mecanismos destinados a proteger a quienes reciben contenidos de radio y televisión, aunque rechazó el modelo planteado por el gobierno. Según su postura, una obligación legítima no debe convertirse en una vía para establecer controles sobre medios y periodistas.

Desde la discusión de la nueva legislación durante 2025, recordaron los senadores, su grupo parlamentario cuestionó el esquema y lo calificó como una “Ley Censura”. Ahora sostienen que los lineamientos puestos a consulta constituyen el instrumento para aplicar las disposiciones que objetaron desde ese proceso legislativo.

Por esa razón, la bancada pidió que las autoridades no se limiten a modificar algunos apartados del proyecto, sino que cancelen el procedimiento actual y elaboren una nueva propuesta mediante una discusión con distintos sectores relacionados con los medios de comunicación y los derechos de las audiencias.

“Se debe proponer un proceso completo en el que participen periodistas, concesionarios, medios públicos, privados, comunitarios, indígenas y afromexicanos, defensorías de audiencias, universidades, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y personas con discapacidad”, concluyeron.

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LMCT