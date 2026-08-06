Gobernadora de Chihuahua va contra Ley de Audiencias

“¿Es en serio?”, cuestionó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al plantear una serie de críticas a la iniciativa del Gobierno federal respecto a la emisión de lineamientos sobre los derechos de las audiencias, que en su opinión representa un intento de censura y de control federal sobre la información.

La mandataria estatal aseguró que el anteproyecto de lineamientos impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amenaza la libertad de expresión y propone que “el Gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla”.

21 de agosto concluye la consulta pública sobre este tema

En un video publicado en sus redes sociales, afirmó que esta reforma no protege a las audiencias, sino al Gobierno, y con ella se amenaza la libertad de expresión. ¿Quieren engañarnos con el cuento de que protegen a las audiencias?, preguntó.

“Al analizarlo, descubrimos algo mucho más grave de lo que parece, pues la comisión que aplicaría esto depende directamente del Ejecutivo federal, sus integrantes son propuestos por la propia Presidenta. O sea, el Gobierno va a ser juez y parte. Va a ser quien decida qué es verdad, qué es mentira, a quién multar, a quién sancionar y hasta a qué medio quitarle la concesión”, expuso.

En su mensaje, Campos Galván sostuvo que desde el poder “se etiqueta como traidor a la patria a quien piensa distinto”.

Estableció que no se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira, sino garantizando que muchas voces puedan expresarse, “aunque incomoden”.

También centró sus cuestionamientos en las conferencias de prensa mañaneras y preguntó quién regula ese espacio o garantiza el derecho de réplica.

“Cada día, desde Palacio Nacional, se emiten declaraciones que no coinciden con la realidad que viven las familias mexicanas. Y ahora quieren que ese mismo poder decida qué información puede circular. ¿Quién regula la conferencia mañanera? ¿Quién otorga el derecho de réplica en ese espacio donde se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes, usando recursos públicos para hacerlo?”, planteó.

Al ponderar la coyuntura de la opinión pública, dijo que en “un país donde ser periodista sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo”, la respuesta del Estado “no puede ser más control sobre lo que se dice”, sino que debe existir más libertad, protección y justicia.

Y cuestionó “si después irán por quien decida opinar diferente en las redes sociales o en la calle. Al titular del Ejecutivo le decimos con toda claridad: no se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden. Eso, eso es el corazón del Estado de derecho”, dijo, sin decir nombre a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“En México, luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del Gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos frente a un régimen que pretende censurar y decidir qué información es cierta y cuál no lo es. Desde Chihuahua los exhorto: alcemos la voz. No permitamos que avance este proyecto autoritario del Gobierno federal. Defendamos la prensa libre. Defendamos la libertad de expresión. Defendamos nuestra patria”, refirió.