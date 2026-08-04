¿Qué es César Gastélum de Ana Gastélum? Este es su parentesco

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto afuera de un KFC de Culiacán, Sinaloa. Tras esta tragedia, los usuarios de Internet quieren saber si existe algún parentesco entre él y la también creadora de contenido Ana Gastélum.

¿Cuál es el parentesco de César Gastélum y Ana Gastélum?

De acuerdo con la información, César Gastélum y Ana Gastélum son hermanos.

Ana Cristina Gastélum es originaria de Culiacán y nació en 1997, se sabe que la famosa creadora de contenido está casada con Kevin Castro, hermano del también influencer Markitos Toys.

Markitos ha sido acusado de tener vínculos con el crimen organizado, específicamente con la fracción de la Chapiza, aunque él lo ha negado en múltiples ocasiones.

¿Qué dijo Ana Gastélum sobre el asesinato de César Gastélum?

Por el momento Ana no se ha pronunciado sobre el asesinato de su hermano, su última publicación en el feed de Instagram es una en la que presumió su pancita de embarazada desde la playa. Mientras que en sus historias de la misma red publicó una foto embarazada.

Asimismo en su canal de Youtube publicó un video blog en el que documentaron el momento en el que celebraron en la playa el cumpleaños de su otra hermana llamada Valeria.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas Ana se pronuncie sobre el asesinato de César Gastélum.

El influencer fue asesinado la noche del 4 de agosto, mientras se encontraba en las calles de Culiacán grabando un video para las redes sociales. Estaba afuera de un KFC junto a otros dos hombres, los tres vestían chamarras naranjas y mochilas del delivery de Rappi.

Cuando dos sujetos en una moto se acercaron a ellos, uno de los hombres que iba en el vehículo sacó un arma y le disparó a César en la cabeza. Todo fue transmitido en vivo, ya que en el momento de la ejecución el influencer estaba transmitiendo en las redes sociales.

Los elementos de seguridad llegaron al lugar del crimen y acordonaron la zona, por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el asesinato del creador de contenido.

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