Daniela Martínez Caballero: Biografía, edad, estatura y padres

Daniela Martínez Caballero ha causado furor con su personaje protagonista en la serie de Netflix Proyecto Final que se estrenó recientemente y ya ha dado mucho de qué hablar entre los consumidores de la plataforma de streaming.

En la ficción, ella interpreta a na chica gótica atormentada por un secreto que juró dejar atrás, se cambia de escuela en busca de un nuevo comienzo, donde conoce a Xavi, el chico más popular del lugar, que se propone seducirla para ganar un retorcido desafío, hasta que la conexión entre ambos se vuelve real.

Biografía, edad, estatura y padres de Daniela Martínez Caballero

Daniela Martínez Caballero es una joven actriz originaria de Tabasco, Villahermosa, nacida el 6 de noviembre del 2002, por lo que tiene 24 años de edad.

Se estima que la joven tabasqueña tiene una altura aproximada de 1.67 metros y ganó popularidad tras hacerse público su romance con el hijo de Ludwika Paleta, Nicolás Haza, a quien conoció en Televisa.

De acuerdo con sus redes sociales, su mamá se llama Ofelia Caballero y su padre Víctor Martínez, sin embargo, no se sabe más de ellos, pues no forman parte de la farándula. Se sabe que tiene un hermano menor de nombre Víctor Emilio.

Desde pequeña, Daniela mostró un gran interés por el mundo del espectáculo, por lo que comenzó a trabajar como modelo infantil.

Con el paso de los años, se centró durante un tiempo en la industria de la moda, pero gracias a su trabajo, una agencia la contactó para ofrecerle un casting en una novela mexicana.

Después de convencer a sus papás, viajó a la Ciudad de México para realizar la audición, donde a pesar de su nula experiencia, logró sobresalir entre varias niñas para obtener el papel de su vida como Regina Cantú Robles en ‘Mi fortuna es amarte’.

Tras descubrir que su verdadera pasión era la actuación, comenzó a formarse a nivel profesional luego de que Televisa le abrió las puertas en el ámbito televisivo.

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