Proyecto final: De qué se trata y cuál es el reparto de la serie de Netflix

La miniserie juvenil mexicana de Netflix Proyecto Final ha sido todo un éxito a pocos días de su estreno. La serie destaca por reunir a grandes rostros de la televisión, por lo que a continuación te contamos de qué trata y cuál es el reparto.

¿De qué se trata Proyecto Final?

Proyecto Final sigue la historia de Tamara, una chica gótica atormentada por un secreto que juró dejar atrás, se cambia de escuela en busca de un nuevo comienzo.

Pero pronto se convierte en el blanco de un acoso incesante en las redes sociales. En el colegio conoce a Xavi, el chico más popular del lugar, que se propone seducirla para ganar un retorcido desafío…, hasta que la conexión entre ambos se vuelve real.

Pero cuando un usuario anónimo empieza a publicar evidencia de su pasado y el hostigamiento pasa de la humillación pública a las amenazas contra su vida, se da cuenta de que alguien no busca solo destruirla, lo que quiere es borrarla.

En lugar de desaparecer, Tamara convierte el miedo en poder y se reinventa para regresar con más fuerza y una decisión inalterable: vengarse de todos los que quisieron doblegarla, cueste lo que cueste.

Reparto Proyecto Final

El elenco de Proyecto Final es el siguiente:

Daniela Martínez Caballero es Tamara/Violeta: Nació el 6 de noviembre de 2002 en México. Es una actriz, conocida por Sed de Venganza, Golpe de Suerte y Mi fortuna es amarte.

Tristán Maze es Xavi: Nació el 1 de enero de 2005. Es un actor mexicano que se encuentra abriendo paso en la televisión nacional.

Isabella Tena es Samantha: Nació el 25 de enero del 2007. Es una actriz mexicana ha participado en una serie de telenovelas y obras de teatro, entre ellas Mi corazón es tuyo junto a Jorge Salinas, Sueño de amor y Mi marido tiene familia, junto a la actriz Silvia Pinal.

Ian Sparrowe es Pato: Nació el 20 de agosto 2004. Es un actor y director, conocido por Proyecto Final, El Rincón y Macadamia.

Virgilio Delgado como Daniel: Nació en 2005 en México; ha participado en proyectos como Nadie nos va a extrañar, Más allá de ti, VGLY, entre otras.

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