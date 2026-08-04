Este el documental de Nirmal Purja que puedes ver en Netflix

El mundo del alpinismo está de luto, pues el pasado 1 de agosto se confirmó que Nirmal Purjan perdió la vida durante una excursión que realizó junto a otras nueve personas en el Broad Peak.

Nirmal Purja fue un alpinista reconocido a nivel mundial por las grandes escaladas que realizó desde sus inicios, pues incluso rompió dos récord Guinness y varios premios por sus hazañas.

Pese a que no estaba en sus planes iniciales, en esta ocasión el alpinista nepalí buscaba un nuevo logro, pues quería convertirse en la primera persona en subir dos veces los 14 ochomiles sin utilizar oxígeno durante el trayecto.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho… pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 27, 2026

De acuerdo con medios de Nepal, el 30 de julio se registró una avalancha en la ruta entre el Campamento 2 y el Campamento 3 del ascenso al Broad Peak, la cima número 12 en la lista de las más altas del mundo.

El rescate de los cuerpos de los diez alpinistas que se encontraban en el lugar estuvo a cargo de equipos de rescate de Pakistán y Nepal.

El primer ministro de Nepal, Balen Shah, realizó una publicación en redes sociales en homenaje a los seis escaladores nepalíes que perdieron la vida el 30 de julio: “El viaje físico de todos los escaladores fallecidos, incluido Nirmal Purja, ha sido detenido, pero su historia de valentía, dedicación y contribución siempre permanecerá inspiradora y viva”.

Publicación de Balen Shah ı Foto: Redes Sociales

Documental de Nirmal Purja disponible en Netflix

El documental de Nirmal Purja se titula Los 14 Ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothis Is Impossible), la fecha de su lanzamiento fue el 29 de noviembre del 2021, y fue dirigido por Torquil Jones.

En este documental se puede ver el transcurso del Proyecto Possible, el plan que Nirmal Purja hizo para escalar los 14 picos más altos del mundo en tan solo siete meses, lo que lo conivrtió en la primera persona en alcanzar este logro en tan poco tiempo.

Además de este documental, también se puede seguir parte de las excurciones que realizaba Nirmal Purja en el canal de YouTube Elite Exped, en donde se encuentran varias expediciones que realizaba junto a varios escaladores.

El último video en el que aparece Nims fue publicado el 17 de julio, y en este se muestra la travesía que realizaron desde el Campamento Base hasta la cima del Everest, acompañado de sherpas, guías y alpinistas.

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