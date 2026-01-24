Esta es la fortuna acumulada de Alex Honnold como escalador

El nombre de Alex Honnold ha estado en el centro de la atención pública desde hace semanas debido a que este sábado llevará a cabo una hazaña más en su carrera.

El atleta, reconocido por escalar paredes verticales de cientos de metros sin cuerdas ni arneses, confiando únicamente en la fuerza de sus manos y pies, se enfrentará al rascacielos Taipei 101, en Taiwán.

Esa valentía y disciplina lo han convertido en uno de los escaladores más famosos del mundo y, al mismo tiempo, en una figura que ha sabido capitalizar su talento y experiencia. Conoce cuál es la fortuna acumulada de Alex Honnold.

Esta es la fortuna acumulada de Alex Honnold como escalador

Se estima que Alex Honnold ha logrado reunir una fortuna cercana a los 2 millones de dólares. De acuerdo con medios locales, sus ingresos provienen principalmente de cuatro fuentes:

Patrocinios y marcas deportivas como The North Face, Black Diamond y otras compañías del mundo outdoor .

Conferencias y charlas motivacionales , donde comparte su filosofía de vida y su experiencia enfrentando el miedo.

Documentales y producciones audiovisuales , especialmente el éxito mundial de Free Solo .

Libros y publicaciones, como su autobiografía Alone on the Wall.

Aunque Alex Honnold no tiene cifras comparables con las de atletas de otros deportes, como el futbol o el basquetbol, su fortuna es significativa dentro del mundo de la escalada, pues es un ámbito en el que rara vez se generan ingresos millonarios.

Free Solo: el documental de Alex Honnold ganador del Oscar

Uno de los hitos más importantes en la carrera de Alex Honnold fue el documental Free Solo (2018), dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin. Actualmente está disponible en la plataforma Disney+; tiene una duración de 100 minutos.

Narra el histórico ascenso en solitario del escalador profesional por la ruta Freerider en El Capitán, Yosemite, en el estado de California, sin cuerdas ni protección. Este filme ganó el Oscar a Mejor Documental Largo en 2019.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold nació el 17 de agosto de 1985 en Sacramento, California, EU. Actualmente tiene 40 años y está casado desde 2020.

Comenzó a escalar con sólo 11 años y, a los 18, abandonó la Universidad de California en Berkeley, donde estudiaba una ingeniería, para dedicarse por completo a la escalada.

Creó la Honnold Foundation, que impulsa proyectos de energía solar en comunidades vulnerables de países como Perú y Guatemala.