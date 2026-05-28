Elenco de lujo

In the Hand of Dante: Estreno, reparto, tráiler y de qué trata la película de Netflix

Figuras como Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, John Malkovich, Al Pacino y Martin Scorsese participan en la cinta; el cineasta Julian Schnabel adapta la novela homónima de Nick Tosches

Oscar Isaac en In the Hand of Dante
Oscar Isaac en In the Hand of Dante Foto: X @Netflix
Por:
Martha Díaz

Netflix publicó hoy el tráiler oficial de In the Hand of Dante, una ambiciosa producción dirigida por Julian Schnabel, donde adapta la novela homónima de Nick Tosches.

El avance ha causado revuelo en redes sociales y entre los amantes del cine por el reparto internacional de lujo que integra la cinta. Algunos nombres destacados son Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, John Malkovich, el mítico Al Pacino y el mismísimo Martin Scorsese. En La Razón te contamos cuándo se estrena la película, quiénes integran el reparto y de qué trata este thriller histórico.

In the Hand of Dante: Fecha de estreno y de qué trata la película de Netflix

La película In the Hand of Dante llegará a la plataforma de streaming Netflix el 24 de junio de 2026, y desde ya genera expectativa por la manera en que entrelaza dos líneas narrativas que mezclan drama, historia y crimen.

TE RECOMENDAMOS:
Primetime de Robert Pattinson
Cine

Primetime de Robert Pattinson: Teaser y de qué trata la película basada en Chris Hansen

En el presente, la película retrata a un escritor neoyorquino se ve envuelto en una peligrosa trama de la mafia al intentar autenticar y robar un supuesto manuscrito original de La Divina Comedia. En paralelo, se reconstruye la vida del propio Dante Alighieri en el siglo XIV, mientras muestra el proceso creativo detrás de su obra maestra y los dilemas que enfrentó en su tiempo.

En In the Hand of Dante el cineasta estadounidense Julian Schnabel, reconocido por títulos como El escafandre y la mariposa y Van Gogh en la puerta de la eternidad, lleva a la pantalla la novela homónima del escritor y periodista Nick Tosches.

Reparto de In the Hand of Dante

El reparto de In the Hand of Dante es uno de los más llamativos de los últimos años. En la película de Netflix destacan nombres como Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Jason Momoa, John Malkovich, Al Pacino, Martin Scorsese, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Louis Cancelmi y Claudio Santamaria, entre otros.

Tráiler oficial de In the Hand of Dante

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de In the Hand of Dante publicado por Netflix:

Lee también:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Bad Bunny en Toy Story 5:
Doblaje

Bad Bunny en Toy Story 5: Este es el peculiar personaje que tendrá


Google Reviews