Maribel Verdú y Almodóvar encabezan muestra de Cine Español

CON PEDRO ALMODÓVAR como carta de presentación, una selección de filmes premiados en Cannes, Berlín y San Sebastián, y figuras como Maribel Verdú, Ángela Molina y Miguel Bernardeau, la primera Muestra de Cine Español en la CDMX arrancó como una declaración de fuerza cultural. Desde el miércoles y hasta el 31 de mayo, Cinépolis abrirá sus salas a una generación de cineastas que hoy coloca a España como una de las industrias audiovisuales más sólidas y reconocidas del mundo.

La Residencia de España en México fue el escenario donde autoridades y actores de la industria celebraron el nacimiento de un proyecto que busca estrechar todavía más el vínculo creativo entre ambos países. Ahí, la actriz Maribel Verdú se convirtió en una de las voces centrales de la jornada al defender el poder del cine como herramienta para conectar culturas y provocar reflexión.

El Dato: El ciclo presenta 10 largometrajes y tres cortometrajes. Se lleva a cabo en complejos de Cinépolis.

“El cine puede hermanar todo”, afirmó la actriz de Y tu mamá también. “Me parece que el arte no sólo tiene que entretener; necesito que me haga pensar, reflexionar y crecer. Quiero salir de una película diciendo: ‘wow, aprendí algo y me hizo mejor persona’”.

Verdú, quien ha construido una relación cercana con México gracias a sus colaboraciones con cineastas como Alfonso Cuarón, Rodrigo García y Guillermo del Toro, aseguró sentirse en casa cada vez que trabaja en el país. “Yo aquí no me siento a 10 mil kilómetros de España. México y España son primos hermanos”, dijo entre risas antes de celebrar las 19 coproducciones audiovisuales realizadas entre ambos países tan sólo en el último año.

La muestra es impulsada por ICEX, a través de Audiovisual from Spain, como parte de la campaña internacional “Spain, Where Talent Ignites”, una estrategia que apuesta por proyectar el talento español a nivel global. Teresa Martín Ezama, responsable del área audiovisual de ICEX, destacó que el cine español atraviesa una etapa de enorme visibilidad gracias a una nueva generación de creadores que ya piensa desde la coproducción y el diálogo internacional.

“Lo importante sigue siendo el talento. Sin cineastas, actores y autores que encarnen las historias, nada existiría”, señaló. También explicó que la campaña busca colocar a los artistas en el centro de la conversación cultural, conectando el cine con disciplinas como la música, la moda, el diseño y la danza.

El embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, calificó la inauguración como un momento histórico. “No me podía ir de México sin inaugurar una muestra de cine español”, confesó. Duarte destacó que España vive “una etapa de enorme dinamismo creativo” y subrayó que el cine español ha logrado conectar con audiencias internacionales gracias a historias profundamente locales, pero universales en emoción y significado.

La inauguración corre a cargo de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, presentada antes de su estreno comercial en México. También figuran títulos como Romería, Maspalomas, Muy lejos, Ciudad sin sueño, Iván & Hadoum, Tardes de soledad, Decorado y Polvo serán, cinta acompañada por la actriz Ángela Molina.

Además de los largometrajes, el público podrá descubrir tres cortometrajes creados para la campaña “Spain, Where Talent Ignites”: Flamenco, La Tarara y La Llama, piezas que cruzan el audiovisual con la música, el diseño y las artes escénicas.