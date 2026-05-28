System of a Down, un explosivo show en la CDMX

La banda estadounidense System of a Down volvió recargada de energía tras siete años de ausencia en México, luego de su presentación en el Force Fest. Así que el concierto de ayer en el Estadio GNP Seguros era muy esperado por sus fans, quienes obtuvieron una bocanada de irreverencia y rebeldía con la música de la agrupación.

El ritual comenzó con el intro “Soldier Side” para continuar con el poderoso tema “B.Y.O.B.”, un himno de protesta contra la guerra, que ante el contexto actual es más pertinente que nunca. Unas luces que rodeaban el escenario se prendían al ritmo de la música.

Los fans la entonaron de principio a fin para luego mover sus melenas con “Prison Song”, que se caracterizó por un sonido de guitarra salvaje y frenético.

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El Tip: El grupo telonero IDLES, liderado por Joe Talbot, se encargó de poner el ambiente en el Estadio GNP.

Daron Malakian [guitarra y voz], Serj Tankian [voz y teclados], Shavo Odadjian [bajo] y John Dolmayan [batería] llegaron al recinto capitalino con la irreverencia que los ha caracterizado y que incluso provocó que en algunos momentos fueran censurados por las temáticas que abordaban en sus canciones.

Fue una emoción que incrementó conforme pasaron los minutos, como cuando se escucharon los primeros acordes de “I-E-A-I-A-I-O” del tercer disco de estudio Steal This Album! “Let’s go”, dijo Serj Tankian para que los presentes cantaran a todo pulmón el tema.

De ese mismo material también sonó “Innervision”, con un sonido más crudo; la canción estuvo acompañada de luces LED que abarcaban parte de la pista del estadio.

Serj Tankian demostró después su versatilidad vocal con “Needles”. Fue en ese momento cuando entre el público se encendieron unas bengalas, pues los fans mexicanos no se quisieron quedar atrás. Se ha sabido que seguidores de otros países han complementado los shows de System of a Down.

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“¿Qué pasó, México?”, dijo en español Daron Malakian y el grito al unísono de “System, System, System” se escuchó.

Esta noche, la agrupación no sólo demostró el lugar que ocupa en el metal y rock, sino también cómo sus canciones siguen siendo tan actuales, tal como ocurre con “Deer Dance”, que al sonar uno no puede dejar de pensar en los asesinatos que cometió el ICE contra personas que protestaron contra las redadas antiinmigrantes.

El show también incluyó algunos de los éxitos del grupo que sonaron en el año 2005, “Radio/Video” o “Hypnotize”. En este último, los aplausos, los brincos y los puños en alto se vieron por todo el recinto.

Durante el concierto, la banda también celebró el cumpleaños del suegro de Daron Malakian, quien pidió a los fans que le cantaran “Happy Birthday”, y así lo hicieron.

System of a Down le dio también espacio a otro de sus grandes éxitos, “Chop Suey!”, del emblemático disco Toxicity, y con el que criticó cómo la sociedad llega a juzgar a quienes mueren. Sonó potente y feroz, mientras todo el estadio se iluminaba de rojo.

Luego dieron paso a la melancólica “Lonely Day”, una canción que ahora resuena más ante una tragedia mundial: el aislamiento y la soledad. ¿Cuántos jóvenes ahora no se sienten así?

Al cierre de esta edición todavía faltaban varios de sus éxitos, principalmente “Suite Pee”, “Toxicity” y “Sugar”.