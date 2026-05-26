Bad Bunny en Toy Story 5: Este es el peculiar personaje que tendrá

No cabe duda que el Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes de la actualidad y después de formar parte de un par de películas como Tren Bala o Happy Gilmore 2, ahora podremos escucharlo en Toy Story 5.

Se reveló que Bad Bunny interpretará a un nuevo personaje en Toy Story 5, una noticia que sorprendió a los fans del conejo malo, pues este será el debut del cantante en una película animada y acompañará a leyendas de la actuación como Tom Hanks.

Bad Bunny, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL. ı Foto: AP

Revelan el peculiar personaje de Bad Bunny para Toy Story 5

A través de redes sociales, se hizo viral un clip de apenas un par de segundos pero que emocionó al público en redes sociales que disfruta de la música del cantante puertorriqueño.

En el video, vemos una pizza con lentes que salta sobre si misma mientras que se acerca a la cámara. “Bad Bunny es Pizza con lentes de sol”, dice el breve mensaje confirmando el papel del famoso.

El nuncio generó diversas críticas en redes sociales. Aunque algunos celebraron la inclusión del reguetonero, otros lo criticaron al asegurar que tenía problemas de dicción por su acento boricua.

Más personas señalaron que lo más probable es que se trate de un personaje menor que no tendrá una gran cantidad de líneas o influencias, aunque otros aseguran que de ser así, el personaje estaría desperdiciado.

Algunas de las reacciones por la noticia fueron las siguientes:

"Grande Benito, siendo fan de Toy Story desde pequeño y ahora va a ser parte de la saga con su doblaje“.

“Casting impecable”.

“Regresó Pizza Steve”.

“¿Y podría salir alguna de las canciones (de Bad Bunny) en la película? ¿O ya sería demasiado?“

“Oh vamos, no soy su fan pero seguramente solo serán dos líneas. Ni que fuera a reemplazar la voz de Woody”.

“Ojala sea un personaje relevante en la trama y no un potencial desperdiciado como Shakira en las pelis de Zootopia”.

Sin duda alguna, Bad Bunny sigue siendo un personaje que polariza, pues a pesar de ser uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, también hay mucha gente que lo critica y duda de su talento como músico y ahora actor.