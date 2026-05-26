Khloé Kardashian admite que le amputó las garras a sus gatos y desata críticas | VIDEO

Khloe Kardashian admite que le amputó las garras a sus gatos

Khloé Kardashian admitió que le amputaron las garras a sus gatos, un procedimiento sumamente criticado por los especialistas y el público en general que ha desatado críticas en contra de la socialité americana.

Recientemente, Khloé Kadashian se sinceró sobre el bienestar actual de sus gatos Grey Kitty y Baby Kitty, quienes llegaron a la familia de la influencer en 2022 y 2024. En ese sentido, la estrella de televisión habló de manera concreta sobre la desungulación de gatos, el doloroso procedimiento al que sometió a sus mascotas por desinformación.

Khloé Kardashian revela que seus gatos ficaram “muito infelizes” após serem submetidos a uma CIRURGIA ILEGAL que remove as garras até os ossos dos dedos, prática que especialistas comparam à amputação das pontas dos dedos de uma pessoa. pic.twitter.com/XGloAzG6c1 — UpdateCharts (@updatecharts) May 23, 2026

Khloé Kardashian se arrepiente de amputarles las garras a sus gatos

Fue durante un episodio de su podcast ‘Khloé in Wonder Land’ que la famosa contó que es su primera vez como dueña de gatos, por lo que cuando le recomendaron quitarles las garras, ella no consideró que estuviera mal.

“Me aconsejaron muy mal sobre la extirpación de garras de mis gatos. Nunca antes había tenido gatos. Ni siquiera sabía que eso existía. Me siento fatal por haber tomado esa decisión”, dijo

Además, comentó que en la actualidad toma muchas precauciones para asegurar el bienestar de sus mascotas, ya que ellos han perdido su manera de defenderse ante cualquier peligro que puedan enfrentar.

“Mis gatos llevan Air Tags, no se les permite acercarse a la puerta. Me da mucho miedo que se escapen porque no tienen forma de defenderse. Han perdido sus herramientas de protección, y eso me entristece”, agregó.

La empresaria no emitió más declaraciones sobre lo ocurrido, pero en redes sociales la criticaron severamente, pues señalaron que la mujer tiene los recursos para investigar sobre cualquier procedimiento que le sea recomendado.

Otros pidieron más empatía, al señalar que la millonaria terminó por aceptar la responsabilidad que tuvo y el daño que le hizo a sus mascotas. Te dejamos algunas reacciones:

“No le creo. Seguro no quería que sus muebles se arruinaran”.

“El dinero no equivale al conocimiento. Se responsabilizó por sus acciones y está haciendo lo posible para protegerlos”.

“Es ilegal amputar las garras de un gato en California, ¿Qué veterinario le recomendó esto?"

“No todos deberían tener mascotas”.

“Todo el dinero y no pudiste investigar”.

¿Qué es la desungulación de gatos?

Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), la desungulación es una amputación quirúrgica que resulta sumamente dolorosa, pero que es empleada para evitar el uso normal de las garras.

En ese sentido, las personas le amputan las garras a sus gatos cuando quieren evitar que dañen espacios de la casa por sus uñas, pero no consideran las muchas consecuencias que puede generar esto en los animales.

Y es que en el proceso, se cortan tendones y se elimina el hueso final en las patitas de los mininos. Para ellos, aprender de nuevo a caminar les genera un dolor intenso y desarrollan problemas con el equilibrio. Incluso, pueden desatar dolor crónico y artritis.

De acuerdo con PETA Latino, quitar las garras a los gatos es equivalente a cortar los dedos de un humano en el nudillo superior. Por este motivo, es una práctica poco recomendable y duramente criticada.