Así es la palomera de Toy Story 5 de Cinemex | VIDEO

Cinemex ha revelado cómo lucen las palomeras para conmemorar el estreno de Toy Story 5, la esperada película de Disney Pixar que llegará a los cines mexicanos el próximo 19 de junio de este año, siendo una de las cintas más esperadas del año.

Toy Story 5 sigue una nueva aventura de Woody y sus amigos, donde ahora, se enfrentan a una pantalla como la nueva villana en la franquicia, quien se roba la atención de Bonnie del resto de los juguetes, así como de su entorno.

Toy Story 5 ı Foto: Especial

A pesar de que Woody dejó al grupo en la cuarta película, lo veremos de vuelta para hacer frente a la siniestra tableta y que haya una posible despedida de su última dueña, Bonnie.

Así luce la palomera de Toy Story 5 de Cinemex

No cabe duda que las palomeras se han convertido en un elemento coleccionable que los fans de las franquicias buscan cuando el diseño representa bien a una película y parece que Cinemex dio en el clavo en esta ocasión.

"Tenemos el primer vistazo a las palomeras que tendremos de #ToyStory5 Atento que tendremos muchas sorpresas más", reveló la compañía de cines sobre la revelación que causó furor en redes.

Y es que en esta ocasión, son dos las palomeras que podremos adquirir en línea o en algunas sucursales de la cadena de cines. Una de ellas es una replica de Ham, el icónico cerdo alcancía de la franquicia.

La segunda muestra una réplica de la parte superior del traje de Buzz LightYear, el cual cuenta con un domo para simular el casco del guardian estelar.

Tenemos el primer vistazo a las palomeras que tendremos de #ToyStory5 🤩 Atento que tendremos muchas sorpresas más. La Preventa Cinemex de este peli inicia este jueves 28 de mayo. pic.twitter.com/IRMVld35yg — Cinemex (@Cinemex) May 26, 2026

Ambos coleccionables son diseños en 3D. La palomera de Buzz se parece a la que se vendió en 2022, cuando se estrenó la película del personaje en solitario, aunque este modelo es más grande y contará con mejoras.

Sobre los precios, si bien no se han dado a conocer los precios oficiales de venta, el precio de las palomeras podrían rondar en los 500 pesos, mientras que el combo completo podrían fijarse en 528 pesos para cada modelo.

Otros rumores señalan que la palomera por si sola podría costar alrededor de 480 pesos, aunque los seguidores deberán permanecer pendientes a cualquier comunicado oficial que emita Cinemex en próximas fechas.

Aunque no se mencionó de manera directa cuándo estarán disponibles los coleccionables, se sabe que jueves 28 de mayo arrancará la preventa Cinemex para ver la película en cines.