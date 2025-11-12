Toy Story 5: Tráiler, de qué trata y fecha de estreno de la película

La película Toy Story 5 de Pixar Animation Studios está a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es el lanzamiento del primer tráiler oficial de una de las franquicias más queridas por el público que ha encantado a varias generaciones.

Woody, Jessie, Buzz y compañía se han enfrentado a diversos retos durante las entregas anteriores y, esta ocasión no será la excepción. En la nueva edición deberán unir fuerzas para salvar a los juguetes del olvido en un mundo cada vez más digitalizado. Descubre en La Razón de qué trata la cinta animada y cuándo se estrenará.

¿De qué trata Toy Story 5?

La historia transcurre después de los eventos de Toy Story 4, cuando el vaquero Woody dejó la habitación de la niña Bonnie para ayudar a juguetes perdidos a encontrar nuevos hogares. Mientras eso pasaba, la vaquera Jessie tomó el mando del grupo de juguetes de Bonnie, con el héroe espacial Buzz Lightyear como su segundo al mando.

Ahora, Bonnie ya tiene alrededor de ocho años y su juguete favorito empieza a cambiar. Todo inicia cuando llega el juguete tecnológico de la pequeña, Lilypad (una especie de tableta inteligente con forma de rana) pone en juego la relevancia de los juguetes clásicos, que ahora deben enfrentarse a un nuevo tipo de juego que les roba la atención de las niñas y niños.

De este modo, Woody, Jessie, Buzz y compañía intentan adaptarse en un mundo donde la tecnología podría relegarlos.

¿Qué personajes se mantienen en Toy Story 5?

Entre los personajes ya conocidos que regresan están:

Woody (voz de Tom Hanks).

Buzz Lightyear (voz de Tim Allen).

Jessie (voz de Joan Cusack).

Algunos juguetes clásicos como Mr. Potato Head, Rex, Slinky Dog.

Combat Carl regresa, aunque con una nueva voz (Ernie Hudson) ya que el actor original falleció.

Algunos personajes nuevos:

Lilypad: La tableta-juguete con forma de rana, que representa la amenaza tecnológica para los juguetes tradicionales.

Smarty Pants: Un nuevo juguete-tecnología (voz de Conan O’Brien) que añade humor y modernidad al universo.

Fecha de estreno de Toy Story 5

La película Toy Story 5 está programada para estrenarse en cines el 19 de junio de 2026. Sin embargo, aún no se ha especificado si la cinta animada llegará a México ese mismo día o un día después, como suele ocurrir en ocasiones.

Se espera que después del estreno en cines, la cinta se encuentre disponible en la plataforma de streaming Disney+.