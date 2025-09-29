Crocs de Woody: ¿Cuánto cuestan y dónde comprar los zapatos de Toy Story?

El año pasado, Toy Story lanzó una colaboración especial con la marca de calzado Crocs, donde vendieron chanclas inspiradas en Woody y Buzz Lightyear, protagonistas de la franquicia de Disney Pixar.

Sin duda alguna, Toy Story es una de las franquicias más entrañables para muchos, lo que ha llevado a algunas personas a incluso convertirse en coleccionistas de los productos relacionados o simplemente, querer comprar accesorios y decoraciones de Woody, Buzz y el resto de los personajes de la saga.

Finally found the woody crocs 🥹aren’t they beautiful pic.twitter.com/EG6lJiePiB — Frenchie 🇫🇷🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@frenchtom34) August 30, 2024

Los personajes son entrañables, al grado en que la cinta ya se ha vuelto un clásico que permanece en nuestros corazones y que este año celebra 30 años. Por ello, te compartimos todo lo que sabemos sobre cómo conseguir parte de su colección de Crocs del año pasado.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los Crocs de Woody?

Actualmente, los zapatos ya no se encuentran disponibles a través del sitio oficial de la marca, pues al buscarlos por el nombre de la franquicia, en octubre del 2025 solo aparecen versiones diferentes inspiradas en Lotso y una decoración de Buzz. Sin embargo, puedes encontrarlo en otros sitios.

Lugares como Amazon MX ofrece los Crocs Toy Story Woody Classic Clog Sandalia para niños y adultos por igual. Los precios rondan desde los mil 200 para niños y hasta los mil 800 pesos mexicanos para la versión de adulto.

Si bien Amazon es un sitio confiable de compra, te recomendamos que al momento de comprarlas, antes revises los comentarios de quienes ya han comprado para asegurar que la calidad es igual que en la imagen.

Como tip, también puedes revisar los datos del vendedor para asegurarte de que tiene buena reputación sobre los envíos de la mercancía.