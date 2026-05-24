El cielo nocturno de este mayo regalará a los habitantes del Planeta Tierra un espectáculo astronómico poco común, pues coincidirán dos fenómenos: una Luna Azul y una Microluna.

Este evento ha despertado gran interés entre aficionados de los astros y los curiosos, pues combina dos fenómenos que rara vez ocurren al mismo tiempo. México será uno de los países privilegiados para observarlo sin necesidad de telescopios ni equipos especializados; conoce qué son estos eventos y cuándo se podrán ver.

Luna Azul y Microluna, ¿qué son y cuándo ver este fenómeno astronómico único?

La Microluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el apogeo, es decir, el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra. En esta ocasión, el satélite estará a más de 406 mil kilómetros de distancia, lo que hará que se vea hasta un 5 por ciento más pequeño y un 10 por ciento menos brillante que una Luna llena promedio.

Por otro lado, la Luna Azul no se refiere a un cambio de color como tal, sino a la presencia de dos lunas llenas en un mismo mes calendario. El mes de mayo de 2026 inició con una Luna llena el día 1 y concluirá con otra el 31 de mayo, lo que le otorga este nombre tradicional asociado a eventos raros.

La Luna Azul ocurre aproximadamente cada dos años y medio, según estima la NASA.

Luna Azul ı Foto: larazondemexico

La combinación de ambos fenómenos astronómicos convierte esta Luna llena en una de las más particulares del año, ya que será la Microluna más distante registrada en 2026 y, al mismo tiempo, veremos una Luna Azul.

Fecha y hora para ver la Luna Azul y la Microluna en México

Fecha: noche del domingo 31 de mayo de 2026 .

Hora de mayor plenitud: madrugada del lunes 1 de junio a las 02:45 horas, tiempo del centro de México.

Recuerda que el cielo debe estar despejado para poder ver con claridad la Luna Azul y la Microluna. Las recomendaciones de la NASA son mirar al cielo desde cualquier punto con baja contaminación lumínica para apreciar el fenómeno.

No será necesario contar con instrumentos astronómicos ni con medidas de seguridad extra, es seguro ver este evento.