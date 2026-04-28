Eclipse solar: Así ensaya España para verlo

Los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos más esperados por las personas, pues durante unos momentos la Luna oculta al Sol y; desde la Tierra, el cielo del día puede oscurecerse por completo o parcialmente, dependiendo de la visibilidad que se tenga de este momento.

El eclipse solar del 12 de agosto será aún más especial para algunas personas, pues este tendrá una duración estimada de más de 6 minutos y podrá verse desde África, Medio Oriente y Europa.

Además de que este eclipse será el primero en ser visible desde hace más de 100 años en España, también se contará con un “día espejo” dedicado a ensayar lo que ocurrirá el 12 de agosto.

Imagen ilustrativa de un eclipse solar ı Foto: Especial

Ensayo de España para el eclipse solar

De acuerdo con medios locales, las personas que residen en España contarán con un ensayo general el 30 de abril para poder disfrutar el eclipse solar del 12 de agosto sin ninguna interrupción.

Debido a que el último eclipse solar que pudo apreciarse en España ocurrió en 1912, este fenómeno resulta bastante importante para todas las capitales de provincia en las que el eclipse total será visible.

Este 30 de abril entre las 19:30 y las 20:30 horas (hora de España) se tendrá una fecha gemela con el 12 de agosto, por lo que la ubicación del Sol en el cielo será simétrica a la del 12 de agosto, lo que resulta ser una ventana de oportunidad para que las personas puedan ubicar el mejor lugar para poder apreciar el eclipse solar.

Imagen ilustrativa de un eclipse solar ı Foto: Especial

Se recomienda a las personas buscar un horizonte hacia el oeste que esté libre de obstáculos visuales, contar con una elevación en donde quieran ver el eclipse solar y conocer si estarán en el mismo lugar el 12 de agosto, para que este simulacro sea exitoso.

Las capitales de provincia española en la que será visible el eclipse solar del 12 de agosto como total serán Bilbao, Burgos, Castellón, La Coruña, Cuenca, Guadalajara, León, Lérida, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Para poder observar un eclipse solar se requiere contar con unas gafas homologadas y certificadas, pues observar el Sol de manera directa incluso durante el eclipse puede resultar en un daño ocular significativo y permanente.

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