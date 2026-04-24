Miniso Argentina, así fue la apertura de la primera tienda

La emblemática calle Florida, en el corazón de Buenos Aires, recuperó este jueves el brillo de las grandes aperturas internacionales. Con una fila que se extendió por más de cinco cuadras y fanáticos acampando desde las 5 de la mañana, la firma Miniso inauguró su primera tienda oficial en Argentina, desatando un fenómeno viral entre adolescentes y jóvenes.

Al estilo de lo vivido recientemente con marcas como Decathlon o Victoria’s Secret, el desembarco de la cadena de Guangzhou no fue solo una apertura comercial, sino un evento social cargado de estética Y2K y animé.

Se planean abrir 100 tiendas para 2031 ı Foto: Redes sociales

Para incentivar a sus seguidores, la marca implementó una agresiva estrategia de marketing. Las primeras 200 personas que llegaron vestidas de rojo recibieron obsequios especiales.

Además, los afortunados que lograron ingresar primero participaron en dinámicas como el Minuto ganador, un desafío donde los clientes tuvieron 60 segundos para recorrer la tienda y llevarse gratuitamente todo lo que pudieran cargar.

Inversión y expansión masiva

Detrás del entusiasmo juvenil hay un plan de negocios de alto impacto. Miniso anunció una inversión de 50 millones de dólares para su consolidación en el mercado argentino.

Este plan proyecta abrir 100 locales hacia 2031, generando entre 800 y 1,000 empleos directos. Tras el éxito en la calle Florida, la marca inaugurará en mayo su flagship store de 500 metros cuadrados en la plaza DOT Baires.

La marca china Miniso abrió su primer local en Buenos Aires y hubo filas de más de cinco cuadras. pic.twitter.com/jRrDJR2VIN — MDZ Online (@mdzol) April 23, 2026

Aunque la marca tuvo un punto de venta previo en la calle Lavalle antes de la pandemia, la empresa aclaró que aquella no formaba parte de la red oficial. Este nuevo comienzo representa la llegada de los estándares globales de Miniso, que ya cuenta con 7,700 tiendas en 112 países.

La propuesta, que mezcla el diseño de inspiración japonesa con productos para el hogar, papelería y belleza a precios accesibles, apunta a replicar el éxito obtenido en metrópolis como Ciudad de México, París y Nueva York.

Con planes de instalarse en aeropuertos y los principales centros comerciales del país, Miniso busca dominar el segmento de consumo lifestyle en Argentina.