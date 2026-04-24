Netflix comparte el primer vistazo al elenco del live action de Scooby Doo: Origins

Netflix prepara un nuevo live action de Scooby Doo, la icónica serie animada que cuenta la historia de Misterio a la Orden, una pandilla conformada por Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, Norville “Shaggy” Rogers y Scooby-Doo.

La nueva producción de Netflix reimagina el origen de los personajes principales y lleva por nombre Scooby Doo: Origins. La producción comenzó en Atlanta y ya se han revelado las primeras imágenes oficiales de los protagonistas humanos.

First look at the live-action ‘SCOOBY DOO’ series.



Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/WM1zX4HxOt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 24, 2026

En la imagen, podemos ver a los personajes detrás de una puerta de madera en el que solo asoman sus cabezas. Este es un guiño directo a anteriores animaciones, donde la pandilla lograba esquivar monstruos en persecuciones divertidas.

El reparto principal está encabezado por Mckenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Shaggy), Abby Ryder Fortson (Velma) y Maxwell Jenkins (Fred). También se suma Paul Walter Hauser, aunque no se ha revelado cuál será su rol.

Cabe mencionar que de momento, no se ha revelado cómo lucirá el famoso perro en pantalla, pero el público espera que logre capturar la esencia divertida del personaje en una mezcla caricaturesca pero también realista.

¿De qué trata Scooby Doo: Origins?

Según la sinopsis difundida por la plataforma, la historia se sitúa en un campamento durante el último verano de los amigos Shaggy Rogers y Daphne Blake, quienes se ven envueltos en un inquietante misterio que gira en torno a un cachorro de gran danés solitario.

The cast of Netflix's SCOOBY DOO are together ahead of filming starting! pic.twitter.com/eW852f1sed — What's on Netflix (@whatonnetflix) April 21, 2026

Al parecer, el perrito podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. A la investigación se suman Velma Dinkley y Fred Jones. El caso los arrastra a una pesadilla que amenaza con exponer todos sus secretos.

De momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno del proyecto, pero se sabe que la serie contará con ocho episodios en total.

De acuerdo con uno de los productores, Greg Berlanti, el proyecto busca mantener el espíritu de la franquicia mientras ofrece una nueva perspectiva de la historia de Hanna-Barbera.

Desde su debut en 1969, Scooby-Doo se ha convertido en un ícono cultural con múltiples series animadas, películas y adaptaciones. Muchos se cuestionan si logrará estar al nivel de uno de los live actions más recordados de la franquicia, las películas con Matthew Lillard, Linda Cardellini y Sarah Michelle Gellar.