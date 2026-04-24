¿Quién es el dueño de Supernova Génesis?

Supernova se ha convertido en uno de los eventos que mezclan entretenimiento y el deporte en un solo lugar. Desde su primera edición en 2025, el show se ganó su lugar como uno de los proyectos más vistos del streaming mexicano.

Este año, el Supernova Génesis 2026 promete no quedarse atrás en cuanto a potencia y viralidad, con la participación de estrellas de redes sociales como Aaron Mercury, Alana Flores o Karely Ruiz. El éxito del evento es lo que despierta la curiosidad sobre el origen y la organización detrás del mismo.

El formato mezcla combates de boxeo entre principiantes. Los influencers y artistas que participan se entregan a un entrenamiento de unos meses antes de enfrentarse en el ring, aunque varios de ellos ya tienen conocimiento anterior sobre la disciplina.

A pesar de todo ello, es importante tomar a consideración que estos enfrentamientos para muchos profesionales no deberían siquiera ser consideradas como peleas de exhibición, aunque siguen siendo entretenidas para el público en general y pueden realizarse con seguridad siempre que los participantes se tomen en serio en entrenamiento.

A diferencia de otros espectáculos deportivos, Supernova no pertenece a una sola empresa, pues el proyecto creado en 2025 es producido por Miguel Ángel Fox, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la TV en México.

A través de los años, el famoso ha destacado por su manera de adaptar formatos internacionales al público latino, apostando por experiencias multiplataforma y una narrativa que va más allá de la pantalla.

Él es el responsable de la creación, desarrollo y ejecución del evento, lo que lo convierte en la figura principal detrás de este fenómeno.

A pesar de ello, no puede ser considerado como el dueño como tal, sino el creador que lidera el proyecto que combina redes sociales y boxeo en un solo formato.

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril a partir de las 17:00 horas en la Arena CDMX. Será transmitida por la plataforma de Netflix.