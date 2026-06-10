En los últimos meses, La Cukis se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes sociales. Su participación en el reality La Pijamada Viral, organizada por Aldo T. De Nigris fue muy esperada y regaló al público diversos momentos de diversión.

Su estilo relajado y lleno de humor se ha vuelto viral en plataformas como TikTok e Instagram, pero también han despertado gran curiosidad entre los usuarios. Miles de seguidores quieren conocer más sobre su vida, su identidad y, especialmente, resolver la pregunta que se ha vuelto tema de debate: ¿La Cukis es hombre o mujer?

¿La Cukis es hombre o mujer?

El debate sobre el género de La Cukis surgió principalmente en redes sociales, donde su forma de hablar, apariencia física y estilo generaron confusión entre algunos usuarios. Además, varios videos virales en TikTok y comentarios en YouTube alimentaron la duda al insinuar que la joven es una persona trans, convirtiendo a la influencer en tendencia.

Sin embargo, en entrevistas recientes y en su propio contenido, La Cukis se presenta públicamente como mujer y usa pronombres femeninos. Ella misma ha aclarado que nació mujer y, con humor, ha dicho que “se hizo más mujer”.

Aunque la polémica persiste entre algunos, La Cukis se identifica como mujer y sus seguidores han sabido respetar eso. Aunque es una figura pública, internautas no tienen derecho a cuestionar la identidad de género de una persona.

La Cukis se opera

Hace unos días La Cukis compartió a través de sus redes sociales que se dirigió a Monterrey para realizarse un procedimiento estético. La joven creadora de contenido aseguró que con este cambio físico inicia una nueva etapa para ella.

Según compartió, se luxó las costillas y se operó la nariz, por lo que ha compartido clips donde aún tiene puestos los vendajes.

Te puede interesar: