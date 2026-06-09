¿Quién es Álvaro Ballero, el hermano Carla Ballero, que entró a Volverías con tu Ex 2?

Volverías con tu ex 2? es el reality show que une a algunas de las parejas más famosas de Latinoamérica que terminaron bajo situaciones inesperadas y polémicas, como fue el fin del matrimonio de Álvaro Ballero en uno de los puntos más bajos de su vida.

¿Quién es Álvaro Ballero?

Álvaro Ballero es un hombre de 44 años de edad. Es comunicador y presentador de televisión, quien saltó a la fama a inicios de los años dos mil como participante de Protagonistas de la Fama en la televisión chilena.

Desde entonces, se mantuvo como figura habitual de los medios, tanto en pantalla como en radio y su vida privada no pasó en lo absoluto desapercibida. Él y su ex esposa, Ludmila Ksenofontova, protagonizaron uno de los divorcios más comentados de la farándula chilena después de 17 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

La pareja que ahora aparece en Volverías con tu Ex? se casó a los pocos meses de conocerse, pero a través del tiempo, las ambiciones laborales de él y una fuerte distancia emocional afectaron el vínculo, hasta que él perdió su trabajo y se hundió en una profunda depresión.

Fue Ludmila quien puso fin al matrimonio, confesándole que ya no sentía nada por él. Ambos comenzaron a rehacer sus vidas, pero el programa abre la posibilidad de que la pareja busque una nueva oportunidad para recuperar a su familia.

“El matrimonio para mí es para toda la vida, no importaba que prácticamente estábamos siendo desconocidos el uno del otro y por eso la argolla no me la saco y para mí el matrimonio es sumamente importante y por eso fue tan duro“, afirmó Ballero sobre la separación.

"Uno pasa por varias etapas, hay que vivir el duelo, donde hay tristeza y luego la aceptación, y espero vivirlo con tranquilidad y si ella quiere rehacer su vida que lo haga, es una mujer maravillosa", añadió sobre su ex mujer.

Álvaro Ballero es hermano de Carla Ballero, una famosa actriz chilena quien también ha enfrentado momentos difíciles. El conductor se sinceró en el programa sobre las adicciones que sufrió la mujer en su momento.

“Cuando la Carla se internó, yo la llevé a internarse. Me dijo: ‘¿Qué te creí conchatu…?’. Me sacó, pero la agarré y la llevé”, relató durante Volverías con tu Ex 2? sobre sus problemas con la bebida.

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