Álvaro Ballero revela los problemas que destruyeron su matrimonio: ‘No hice caso’ | VIDEO

Álvaro Ballero, quien saltó a la fama por su participación en diversos programas de formato reality show, se sinceró sobre su separación de Ludmila Ksenfontova, varios meses después de revelar que el matrimonio había llegado a su fin.

Álvaro Ballero admite que se equivocó en su matrimonio

En una reciente entrevista del programa Primer Plano, Álvaro Ballero señaló que fue a raíz de fuertes problemas económicos y su propio comportamiento que la relación terminó por quebrarse y finalmente, se tomó la decisión del divorcio.

De acuerdo con lo que relató, todo comenzó tres años atrás, cuando se quedó sin trabajo en televisión, pues la pérdida de ingresos afectó su estabilidad familiar y lo llevó a enfrentar gastos insostenibles.

“Yo no hice caso”, admitió al recordar que en ese entonces, su pareja le proponía alternativas para llevar mejor su economía al reducir gastos. “En esa angustia, que te llamaran los bancos, que si no vendía la casa... Yo decía ‘nos vamos a ir a la calle’ [...] Yo no tenía cómo vivir. Mi papá me apoyó. A veces para comprar las colaciones de los niños era ‘deposítame veinte lucas", admitió.

En ese sentido, Ballero confesó que la presión lo llevó a enfocarse en el trabajo para recomponer su carrera, dejando de lado otras áreas de su vida. “Me metí a trabajar con ese pensamiento de que uno es solamente el proveedor. Para mí era mucho más fácil ser ejecutivo, ser trabajador, que ser papá, que ser esposo, que ser buen marido", cerró.

Hasta ahora, el conductor admite que el parece lejana la idea de poder rehacer su vida: “El matrimonio para mí es para toda la vida, no importaba que prácticamente estábamos siendo desconocidos el uno del otro y por eso la argolla no me la saco y para mí el matrimonio es sumamente importante y por eso fue tan duro“, afirmó Ballero.

Uno pasa por varias etapas, hay que vivir el duelo, donde hay tristeza y luego la aceptación, y espero vivirlo con tranquilidad y si ella quiere rehacer su vida que lo haga, es una mujer maravillosa", añadió sobre su ex mujer.