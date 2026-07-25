Tras la polémica de ayer por el casco de la creadora de contenido española Roro, previo a su pelea con Samy Rivers, la streamer mexicana, por fin se llevó a cabo su combate en La Velada del Año VI.

Además, a tan sólo una hora del enfrentamiento, el equipo de Roro exigió un doble pesaje para la regiomontana, pese a que la organización ya no lo consideraba necesario. La situación calentó aún más los ánimos entre los fans de ambas figuras de Internet.

Roro le gana a Rivers por decisión unánime en La Velada del Año VI

Luego de dos entradas brutales y con mucho presupuesto, Samy Rivers y Roro Bueno se enfrentaron en el ring del Estadio La Cartuja, en Sevilla.

TE RECOMENDAMOS: Pelea estelar Lit Killah le gana a Kidd Keo por decisión unánime en La Velada del Año VI

Al sonar la campana del primer round, las peleadoras se mostraron muy agresivas, sin embargo, en los últimos segundos bajaron el ritmo.

Durante el segundo round, la española lanzó varios golpes directos, mientras la mexicana los tiraba hacia los costados. Roro no dejó de moverse de un lado a otro, mientras Rivers trató de esquivar un golpe ilegal.

En el tercer round las creadoras de contenido cargaron energías y salieron al ring conectando varios puños. Hacia los últimos segundos de la pelea, Rivers sacó la garra y le tiró varios golpes a la española.

Acaba el combate entre Samy Rivers y RoRo.



¿Quién es tu ganadora? pic.twitter.com/SmVaL57jPY — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Ambas hicieron un gran combate, pero los jueces decidieron que Roro ganó, pero el público no aplaudió.

¿Qué combates quedan pendientes en La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI tiene programados 10 combates, de los cuales, sólo restan los siguientes:

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Kidd Keo vs. Lit Killah

Te puede interesar: