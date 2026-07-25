Marta Díaz le gana a Tatiana Kaer por decisión dividida en La Velada del Año VI

Marta Diaz se impuso en La Velada del Año VI y le ganó a Tatiana Kaer por decisión dividida, cuatro de cinco jueces votaron a favor de ella.

Marta dominó la pelea en los tres rounds, desde que se subió al cuadrilátero ella se veía con más imposición y con más seguridad para tirar los golpes.

Acaba el combate entre Marta Díaz y Tatiana Kaer.



¿Quién es tu ganadora? pic.twitter.com/r5wmWo4iR1 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quién es Marta Díaz?

Marta Díaz García nació el 30 de octubre de 2000 en Sevilla, aunque se crio principalmente en Madrid. Es una de las influencers y celebridades digitales más populares de España, con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube.

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Es hermana menor del conocido youtuber David Díaz (AlphaSniper97), quien jugó un papel clave en sus inicios al incluirla progresivamente en sus vídeos, inicialmente con el rostro oculto por ser menor.

Desde niña practicó equitación y participó en concursos de doma. Tras terminar el Bachillerato en 2018 y realizar la Selectividad, decidió abandonar los estudios universitarios para dedicarse por completo a la creación de contenido.

Su carrera despegó con contenido de lifestyle, moda, belleza, viajes y vlogs diarios, que combina con una imagen cercana y aspiracional. En 2019 publicó su primer libro, Todo lo que nunca te dije.

Ha sido reconocida por Forbes como Mejor Influencer de Lifestyle en 2022 y recibió el Premio Ídolo Lifestyle en 2023. En 2023 protagonizó la docuserie La vida de Marta Díaz en Prime Video, y en 2024 participó en la cuarta temporada de El Desafío en Antena 3. Además, ha incursionado en el modelaje y el mundo empresarial.

En el plano personal, mantuvo una relación muy mediática con el futbolista Sergio Reguilón entre 2019 y 2023. Posteriormente se le ha vinculado con otras personas, como el jugador de baloncesto Marlon Lundgren Garcia.

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