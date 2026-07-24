¿Quiénes cantarán en La Velada del Año 6? Esta es la lista de artistas confirmados

La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 ya comenzó y, además de los esperados combates entre creadores de contenido, uno de los aspectos que más expectativa genera es el cartel musical.

Como ya es tradición en el evento organizado por Ibai Llanos, reconocidos artistas nacionales e internacionales subirán al escenario para ofrecer presentaciones en vivo entre las peleas, convirtiendo la velada en un espectáculo que mezcla deporte, música y entretenimiento.

La sexta edición del evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, y reunirá a miles de asistentes, además de millones de espectadores que seguirán la transmisión en directo a través de las plataformas digitales de Ibai.

Los artistas de La Velada del Año VI.



Nos vemos el sábado 25 de julio 🫡. pic.twitter.com/f30FNsktBR — Ibai (@IbaiLlanos) July 1, 2026

¿Qué artistas van a cantar en La Velada del Año 6?

Hasta el momento, los artistas confirmados para presentarse en La Velada del Año 6 son:

Anuel AA

Bad Gyal

Juanes

Yandel

Lucho RK y La Pantera, quienes ofrecerán un show conjunto.

Cada uno de ellos interpretará algunos de sus mayores éxitos durante los intermedios del evento, manteniendo el ritmo del espectáculo mientras se preparan los siguientes combates.

La selección reúne distintos géneros musicales, desde el reguetón y el trap hasta el pop urbano y el rock latino, una fórmula que ha caracterizado a las ediciones anteriores de La Velada del Año y que busca atraer a un público cada vez más amplio.

¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!



Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026

¿Cuándo y dónde será La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, uno de los recintos deportivos más importantes de España.

Como en años anteriores, el evento podrá seguirse de manera gratuita mediante la transmisión en vivo de Ibai en Twitch y otras plataformas digitales.

Además de los combates de boxeo entre influencers y streamers, los asistentes y espectadores podrán disfrutar de un espectáculo musical con artistas de talla internacional, así como de las actuaciones sorpresa que permanecen en secreto hasta el inicio de la función.

Con ello, La Velada del Año vuelve a consolidarse como uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes del mundo, reuniendo a millones de personas frente a la pantalla para disfrutar de una combinación única de deporte, música y espectáculo.

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MSL