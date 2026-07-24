Hallan sin vida a Raiza Martínez ‘La Chocolatita’, ¿Qué le pasó a la modelo?

La modelo e influencer peruana Raiza Joselin Martínez Copa, mejor conocida como ‘La Chocolatita’, fue encontrada sin vida y con cinta adhesiva en la boca en el apartamento de un hombre identificado como Óscar Arias.

El asesinato fue descubierto por la dueña del edificio, que denunció a la policía sobre una persona fallecida en el departamento de su hijo. Según informes de las autoridades locales, al llegar al lugar encontraron el cuerpo rodeado por latas de cerveza.

🇵🇪 | La modelo e influencer Raiza Martínez (34), fue hallada muerta en una vivienda de La Molina tras ser reportada como desaparecida. Su familia denuncia presunta negligencia policial y exige esclarecer el caso, PNP investiga a un sospechoso por un presunto homicidio. pic.twitter.com/UK5s4Tb5rR — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) July 24, 2026

El dueño de la casa se encontraba en el mismo lugar preparando su desayuno, muy cerca del cuerpo de Raiza Joselin. Mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, el sujeto fue detenido por la policía de Perú.

De acuerdo con el medio peruano ATV Noticias, la modelo falleció alrededor de las 19:00 horas en una vivienda exclusiva en La Planicie, un distrito de La Molina en Lima, Perú.

Se presume que antes de la tragedia, se había llevado a cabo una reunión en la que se consumieron bebidas alcohólicas y otras sustancias que forman parte de la investigación actual, donde se presume un homicidio como la hipótesis principal.

El informe incluye que en algún punto de la velada, se habría producido una discusión entre los presentes, pero falta que las autoridades determinen si un enfrentamiento pudo desencadenar el presunto crimen.

¿Quién era Raiza Martínez ‘La Chocolatita’?

Raiza Martínez ‘La Chocolatita’ tenía 34 años de edad y desarrolló una carrera en el ámbito del modelaje y la creación de contenido para adultos, donde reunió miles de seguidores.

Saltó a la fama en Perú después de que el futbolista Pedro Aquino fue captado ingresando a su departamento este mismo año. El hecho causó polémica, pues el atleta mantenía una relación de más de una década con su esposa, Katherine Fernández.

@latinanoticias Raiza Martínez, de 34 años, fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en La Planicie, La Molina. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba cinta adhesiva en la boca. Sus familiares habían reportado su desaparición dos días antes. La Policía y el Ministerio Público realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte. ♬ sonido original - Latina Noticias

Por su parte, la modelo confirmó la reunión y hasta expuso conversaciones privadas con el deportista, en la que incluían mensajes en los que coordinaban sus agendas para poder verse. En ese sentido, aseguró que todo comenzó a finales del 2025 y con el paso del tiempo, había subido el tono de sus intercambios.

En 2024, también fue vinculada al actor argentino Julián Zucchi, quien admitió haber mantenido conversaciones de contenido subido de tono con la modelo, pese a estar en pareja con la reportera Priscila Mateo. “Julián ha estado pendiente de mis videos desde enero, reaccionaba con corazones y siempre estaba al tanto de mis publicaciones más provocativas”, relató ella en el pasado.

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