Una recreación hecha con inteligencia artificial ya le dio la vuelta al mundo y ha conmovido profundamente a los seguidores de El Chavo del 8. Se trata de una historia, difundida en redes sociales, que recrea un momento clave entre Don Ramón y su hija La Chilindrina cuando la traviesa niña era apenas una bebé.

El clip se centra en una historia ficticia sobre la mamá del personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves y ha provocado lágrimas entre quienes crecieron viendo la icónica serie mexicana y aún guardan cariño por sus personajes.

Recrean con IA escena de Don Ramón y La Chilindrina de bebé que hace llorar a los fans

El proyecto difundido en redes sociales como Instagram, utiliza IA para recrear una escena ficticia en la que Don Ramón aparece cargando y cuidando a una pequeña versión de La Chilindrina.

En el video, se muestra al personaje interpretado por Ramón Valdés pidiéndole entre lágrimas a la mamá de la niña que no los abandone. “No te vayas, por favor.”

La mujer, muy parecida a María Antonieta de las Nieves, le dice entre lágrimas que no puede soportar la vida de pobreza que llevan y se va, mientras carga una maleta.

En la siguiente escena, Don Ramón se encuentra trabajando arduamente y luego aparece La Chilindrina, quien crece criada por su abuela.

Uno de los puntos más emotivos de esta escena hecha con IA es cuando la niña le pregunta a su papá: “¿Papá, cómo era mi mamá?“. El personaje de Ramón Valdés le responde: ”Era muy buena mujer, murió, pero antes de irse me dejó lo más bonito que pudo haberme dejado".

“¿Y si esto hubiera pasado? El peso de una mentira que Don Ramón cargó por años…“, se lee en la descripción del video.

Algunos comentarios en Instagram son:

“Llorar por la IA es mi pasión ”

“Pongan más episodios de esto”

“Yo le pago sus 14 meses de renta atrasados”

“La mamá de la Chilindrina murió no los abandonó“, expresaron varias personas, aunque se aclaró en la publicación que la historia con IA es ficticia.

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