Quico revela detalles de su romance con Florinda Meza: ‘Se clavó conmigo’ | VIDEO

Carlos Villagrán habló sobre el breve romance que vivió con Florinda Meza durante la época en que ambos famosos formaron parte de El Chavo del 8. Fue durante un reciente episodio de Escorpión al Volante que el actor se sinceró sobre su pasado amoroso.

Y es que Carlos Villagrán, famosos por su papel como Quico en El Chavo del 8, aseguró que Florinda Meza estaba muy interesada en él y lo buscaba aunque él “ya no la soportaba” durante el poco tiempo en que tuvieron una relación que fue más allá de lo profesional.

Al recordar el tiempo en que se vieron como más que amigos, el actor dijo que eso pasó hace mucho tiempo y después bromeó con que “no anduvo con ella”, sino que ella “anduvo con él”. De acuerdo con el comediante, “nunca se le ocurrió andar con ella”; aunque la famosa sí quería formalizar.

Según el histrión, el primer acercamiento fue de parte de ella, quien le pidió que la acompañara por su auto. “Todo empezó cuando me pidió acompañarla al taller mecánico porque le iban a entregar su auto, me pareció muy de compañeros, de ahí la acompañé a su casa a tomar un traguito y no de café”, contó.

Villagrán aseguró que él “ya no la soportaba”, por lo que se comunicó con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ para conseguir ayuda. Fue entonces que tuvo un romance breve con Florinda, pero no la pasaba demasiado bien.

“Anduve con ella varios días, pero le sacaba, primero no me gustaba, pero ella sí se clavó gacho conmigo. No pasa nada si lo niega, ella es una dama, hay que respetarla y ser caballero (...) A mí decirlo no me daña nada”, dijo.

Finalmente, el actor aseguró que en la historia contada en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo y descartó “agarrarse a besos” con la famosa como pasó en el programa de televisión. Cabe mencionar que ella siempre ha negado haber tenido un romance con el famoso.

En el pasado, Quico contó que Gómez Bolaños sí le ayudó a finalizar su romance con la actriz. “Me la tuve que quitar de encima, en ese momento hablé con Roberto, le dije ‘mira, ya van varias veces que terminemos, me respondió que cuando grabemos para obligarla a quedarse (...) Se puso mala, le dio el patatús, Chespirito me pidió mantenerme en posición”, declaró para el programa La divina noche de Danteen 2022.

Después del inesperado romance con Quico, Florinda Meza comenzó una historia de amor con el productor Enrique Segoviano, el cual la llevó a estar comprometida antes de ser pareja de Roberto Gómez Bolaños.