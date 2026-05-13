¿Quién es Danna, la bailarina del video de Alfredo El Pulpo?

En los últimos días, el nombre de Danna Tetelpan ha acaparado titulares y tendencias en redes sociales. La joven bailarina, integrante del ballet oficial de Alfredo El Pulpo Sánchez y sus Teclados, se convirtió en protagonista de un escándalo luego de que se filtrara un video suyo junto al músico.

La polémica no sólo puso bajo los reflectores a Danna, sino también al propio Alfredo y a su expareja, la bailarina Arleth GM, lo que ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre este aparente triángulo amoroso. En La Razón te contamos quién es Danna y por qué la envuelve la polémica.

¿Quién es Danna, la bailarina del video de Alfredo El Pulpo?

Danna Tetelpan, conocida simplemente como Danna, es originaria de Veracruz, tiene alrededor de 22 años. Desde hace unos tres años forma parte del ballet oficial de la agrupación tropical de Alfredo El Pulpo Sánchez.

En TikTok, donde se puede encontrar como Dannadancerr, cuenta con más de 82 mil seguidores.

Su talento en el escenario la había hecho conocida entre los seguidores del grupo, aunque hasta antes del escándalo mantenía un perfil bajo en los medios. La filtración de un video íntimo que protagoniza junto al cantante la convirtió en tema de conversación nacional.

Además de su rol como bailarina, Danna mantenía una relación cercana con Arleth GM, también integrante del grupo y expareja sentimental de Alfredo. Esa amistad previa intensificó la controversia, pues muchos usuarios interpretaron la situación como una supuesta traición a Arleth, ya que integraban el círculo cercano de la agrupación

¿Por qué se ha vuelto tendencia Danna?

El 12 de mayo de comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparecen Danna y Alfredo El Pulpo en una situación comprometedora dentro de una vivienda privada. La grabación, presuntamente fue obtenida de cámaras de seguridad.

Este video desató rumores de que el músico habría sido infiel a su expareja Arleth GM, también bailarina. Danna no ha hecho comentarios al respecto.

Mientras tanto, Alfredo El Pulpo decidió hablar públicamente y confirmar que está “dándose una oportunidad en el amor” con Danna, lo que aumentó la curiosidad de los internautas.

La polémica escaló aún más cuando Arleth GM rompió el silencio, revelando que recientemente Alfredo le había propuesto matrimonio, pero que ella rechazó la propuesta antes de alejarse definitivamente tanto del músico como de Danna.