Arrestan al cantante D4vd 7 meses después del hallazgo del cuerpo de una joven en su vehículo

La carrera del cantante D4vd, famoso en TikTok por canciones como Romantic Homicide, ha dado un giro trágico. Este jueves 16 de abril de 2026, la policía de Los Ángeles confirmó su arresto como sospechoso de asesinato.

La detención ocurre tras una larga investigación iniciada cuando se hallaron los restos de una adolescente desaparecida en una propiedad vinculada al artista.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que David está bajo custodia por la muerte de Celeste, una joven de 14 años.

Debido a la situación canceló conciertos desde meses atrás ı Foto: Redes sociales

El cantante se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza, y será hasta el próximo lunes cuando se decidan los cargos formales en su contra.

La prueba principal radica en que los restos de la menor fueron encontrados en septiembre de 2025 dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante, el cual había sido abandonado cerca de una propiedad que el artista rentaba en Hollywood.

Celeste, originaria de California, desapareció definitivamente en mayo de 2024. Debido al tiempo que pasó antes de encontrar el cuerpo, la autopsia no pudo determinar de inmediato cómo murió, pero el caso fue clasificado oficialmente como un asesinato a finales de 2025.

El arresto no fue una sorpresa para las autoridades, ya que un Gran Jurado llevaba meses analizando pruebas. La investigación incluyó registros digitales y citatorios a la familia del cantante.

Incluso un amigo cercano de D4vd, el influencer Neo Langston, fue detenido hace unos meses por negarse a declarar como testigo.

D4vd era considerado una de las mayores promesas de la música actual. Sin embargo, desde que se encontró el cuerpo en su vehículo el año pasado, tuvo que cancelar sus giras.

Hasta ahora no se sabe qué motivó el crimen ni si hubo más personas involucradas. El futuro legal del cantante se definirá la próxima semana ante la fiscalía.