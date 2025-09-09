Encuentran cadáver en auto del cantante D4vd; estaba abandonado desde hace días

David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd se encuentra en el ojo del huracán ahora que se encontró un cadáver en su auto, que llevaba abandonado alrededor de cinco días. La noticia fue revelada por el medio americano TMZ.

Encuentran cadáver en auto de D4vd

Se sabe que el cadáver fue hallado dentro de una bolsa en la cajuela del Tesla de D4vd, un joven artista de apenas 20 años que se encuentra actualmente en medio de su gira mundial.

🚨 Tesla registered to singer D4vd is under a police microscope after a body was found inside the vehicle at a Hollywood tow yard. pic.twitter.com/aHvvxTGpev — TMZ (@TMZ) September 9, 2025

Se dice que el auto llevaba varios días abandonado en un deposito de automóviles en Hollywood, después de que fue revolcado desde las colinas. La policía de Los Ángeles se acercaron a la escena por reportes de un olor extraño que salía del vehículo.

Fue entonces que encontraron los restos humanos y se abrió la investigación. Algunos medios aseguran que el cuerpo estaba desmembrado.

El auto fue identificado como un Tesla modelo 2023 registrado en Hempstead, Texas, al nombre de David Anthony Burke (D4vd). Las autoridades dejaron claro que el hecho de que el auto pertenezca al famoso, no implica que él condujera el vehículo con el cadáver dentro.

No se ha emitido un dictamen oficial sobre el fallecimiento y la identidad de la victima es desconocida por el grado de putrefacción de los restos. Se desconoce si D4vd podría ser considerado testigo o solo como el propietario del vehículo.

De acuerdo con el representante, el joven está al tanto de la situación y aseguró que colaborará plenamente con la investigación. TMZ revela que fue la policía quien le dijo al cantante lo que habían encontrado en la cajuela de su auto.

¿Quién es D4vd?

David Anthony Burke es un cantautor estadounidense nacido en Queens el 28 de marzo de 2005, por lo que este año cumplió 20 años de edad. Saltó a la fama en 2022 con sencillos como ‘Romantic Homicide’ y ‘Here With Me’.

Desde el inicio de su carrera, el artista ha conseguido ascender en al industria musical poco a poco y se había mantenido lejos de los escándalos, siendo reconocido principalmente por sus canciones virales en plataformas como TikTok que lo han llevado a realizar presentaciones a nivel internacional. En México, el artista acudió al Corona Capital 2023.

Ahora, el nombre de D4vd se encuentra en medio del escándalo ante la aparición de un cadáver en un Tesla que fue identificado como suyo. Actualmente, se encuentra en una gira que comenzó en Norteamérica el 5 de agosto y terminara el 4 de Noviembre en Europa.