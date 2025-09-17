Filtran videos de D4vd con Celeste Rivas, joven hallada muerta en el auto abandonado del cantante

A inicios de septiembre, se reveló que en el auto del cantante D4vd encontraron el cuerpo de una persona. Si bien al inicio no logró ser identificada, ahora ha sido reconocida como Celeste Rivas, una joven de 15 años de edad a quien Internautas ligan sentimentalmente con el artista.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha clasificado la forma de muerte, pero en redes sociales comienzan a apuntar a D4vd como posible responsable, a pesar de que al inicio de la investigación solo se le señalaba como el dueño del auto donde hallaron el cadáver.

Encuentran fotos y videos de D4vd con Celeste Rivas

En redes sociales, circulan varios videos y fotos en las que podemos ver a ambas personas juntas. Una de las más populares es un screenshot de una videollamada en la que se encuentran ambos en el mismo lugar, pero hay muchas más.

Destaca también una foto que muestra a una joven con una chanclas de Hello Kitty, justo las que Celeste llevaba el día que desapareció. El público también ha notado que el famosos usaba a este personaje incluso en sus redes sociales.

Por si fuera poco, circula un video de una transmisión en vivo, donde la joven aparece por algunos segundos y él se muestra algo nervioso. Los Internautas aseguran que quería ocultarla, aunque por unos segundos sí se puede ver su rostro.

Encuentran fotos y videos de D4vd con Celeste Rivas ı Foto: Especial

Las redes sociales también han encontrado una coincidencia extraña, pues en varias de sus canciones habla de tener accidentes en un auto donde su pareja muere. Además, notaron que el famoso lanzaba una canción cada 7 de septiembre desde el año 2022.

El joven de 20 años de edad se encuentra de gira mundial y su representante aseguró que está cooperando con las autoridades. Su nombre real es David Burke y saltó a la fama con éxitos virales en la plataforma de TikTok.

¿Quién era Celeste Rivas?

Hasta donde se sabe, Celeste Rivas fue reportada como desaparecida el año pasado el área de Lake Elsinore. La última vez que fue vista fue el 5 de abril de 2024, aunque se desconocen los detalles en torno a su desaparición.

Si bien Celeste desapareció con 13 años de edad, se especula que su relación con D4vd comenzó cuando ella apenas tenía 11 años.

De acuerdo con TMZ, la madre de la niña la identificó por un tatuaje distintivo, pues tenía tatuadas las letras ‘shhh’ en el dedo índice derecho. Las redes sociales han estallado con sospechas después de que se revelaron varios videos y fotos de D4vd con Celeste Rivas, mostrando que tenían una relación cercana.