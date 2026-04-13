VIDEO del dedo de ‘El Menor’ Efrain Jesús Reeve Rivera que se volvió tendencia en el freestyle

El freestyler conocido como El Menor está en tendencia por convertirse en el campeón internacional de Red Bull Batalla, pero tras su triunfo indiscutible los usuarios recordaron cuando le filtraron un video que le dio la vuelta Internet.

En redes sociales el rapero chileno compartió sus foto tras haberse ganado el título del mejor freestyler en la batalla, pero otros usuarios empezaron a recodar que hace unos meses antes de su victoria se enfrentó a Jony Beltrán, quién no dejó de recordarle su video filtrado.

En aquella competencia que se realizó en México, Jony Beltrán no tuvo piedad y en cada oportunidad que tenía le tiraba rimas que tenían que ver el contenido de su video filtrado que los usuarios buscan en redes como “El Menor video filtrado”, “El Menor video dedos” o “El Menor video del dedo”, entre otros.

¿De qué trata el video del dedo de El Menor?

Se trata de una grabación que el rapero, cuyo nombre real es Efraín Jesús Reeve Rivera, aparece frente a un espejo sin ropa y teniendo un momento íntimo, aparentemente este clip lo grabó para mandárselo a una chica con la que estaba teniendo una conversación subida de tono.

En el clip se filtró en las redes sociales y se viralizó hace tiempo, en el 2021, por lo que comenzaron a surgir dudas sobre la sexualidad del rapero.

Además, de que sus compañeros en el freestyle ocuparon esta información, como lo hizo Jony Beltrán, para tirarle rimas y dejarlo mal delante de los fans que disfrutan de la improvisación en el rap.

El Menor aseguró que él confió en la persona a la que le envió el video, para que éste no saliera a la luz, pero finalmente se difundió en las redes sociales.

En una entrevista, El Menor contó que en el momento que se filtró el material él recibió ciberacoso, además de comentarios en los que lo atacaban por el video.

¿Quién es Efaín Jesús Reeve Rivera, El Menor?

El Menor es un joven rapero, que nació en el 4 de noviembre de 2002 en Chile, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

Empezó en el freestyle rapeando en las calles y con el tiempo empezó a avanzar hasta que llegó a las batallas más reconocidas. Pues participó en FMS Chile, FMS Internacional, FMS World Series, y en la Red Bull Batalla de los Gallos.

Este mes de abril participó en Red Bull Batalla internacional, en la que se coronó como el campeón absoluto.

A Efraín Jesús Reeve Rivera le dicen El Menor porque es uno de los freesylers más jóvenes de la industria, comenzó muy joven en las batallas y aparte su aspecto físico lo hace verse mucho más joven de lo que en realidad es.