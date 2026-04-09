Blippi Harlem Shake Video: La oscura historia que internet no olvida

El creador de Blippi tiene una trayectoria peculiar en sus inicios de internet

En el universo del contenido infantil, pocos nombres son tan reconocibles como el de Blippi. Con su característica boina, anteojos y moño naranja, este personaje ha logrado cautivar a millones de niños alrededor del mundo, convirtiéndose en un imperio educativo presente en plataformas como Netflix y YouTube.

Sin embargo, detrás de la risa y las canciones, existe un rastro digital que la “memoria de internet” se encarga de revivir periódicamente, generando un intenso debate sobre el pasado de estas figuras públicas.

¿Quién es el creador de Blippi?

Detrás del carismático personaje se encuentra Stevin John, nacido en 1988. Antes de convertirse en una estrella global, John tuvo una formación que suele sorprender, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como técnico de carga.

Esta faceta militar demuestra una disciplina que aplicó posteriormente para construir su propia productora y diseñar el meticuloso formato educativo que hoy consumen millones de hogares.

Creó a Blippi en 2014 después de observar a su sobrino de dos años viendo videos en YouTube que, en su opinión, tenían una calidad de producción muy baja y poco contenido educativo.

Su canal de YouTube en español acumula más de 19 millones de suscriptores ı Foto: Netflix

Steezy Grossman y su video de Harlem Shake

Mucho antes de imaginar el éxito de Blippi, Stevin John intentaba abrirse paso en el internet de 2013, una época marcada por retos virales y comedia extrema.

Bajo el seudónimo de “Steezy Grossman”, John creaba contenido que buscaba generar impacto a través de lo grotesco. Fue durante el auge del reto “Harlem Shake” cuando publicó el video que hoy es el centro de la controversia.

En dicha grabación, John realiza un acto de humor controversial y de “muy mal gusto” sobre un compañero en un baño. Aunque el video fue eliminado por él mismo cuando decidió dar un giro total a su carrera para crear contenido preescolar, los fragmentos han permanecido en foros de internet.

Cada cierto tiempo, el clip resurge cuando nuevos padres investigan los antecedentes del ídolo de sus hijos, generando oleadas de rechazo.

A diferencia de otros creadores, Stevin John ha optado por la transparencia cuando el tema escala en los titulares.

El animador ha admitido la veracidad del video y ha ofrecido disculpas públicas, explicando que en ese entonces buscaba ser un comediante de “humor de choque” y que se arrepiente profundamente de sus acciones de juventud.

En ese momento, pensé que este tipo de cosas eran divertidas, pero realmente era estúpido e insípido, y me arrepiento de haberlo hecho alguna vez Stevin John



Hoy, John defiende que su compromiso con la infancia es genuino. Mientras el canal de Blippi sigue acumulando miles de millones de vistas, la audiencia se mantiene dividida entre quienes aceptan su evolución y quienes consideran que su historial es incompatible con su trabajo actual.