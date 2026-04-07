Filtran supuesto video de Juan de Dios Pantoja sacando la lengua

El nombre de Juan de Dios Pantoja ha inundado las redes sociales este abril de 2026. La tendencia surgió tras la supuesta filtración de un video donde se observa al cantante y youtuber en una situación íntima frente a la cámara, lo que ha desatado una ola de especulaciones entre sus detractores y fans.

El clip, que circula principalmente en X (Twitter), muestra un primer plano del influencer en realizando actos de carácter adulto. Los internautas han reaccionado comparando estas imágenes con escándalos actuales, presentando el debate.

El debate en redes sociales se ha dividido principalmente en dos especulaciones, por un lado, surge la teoría de una posible nueva infidelidad, donde algunos usuarios aseguran que el video es una prueba reciente que afectaría su relación con Kimberly Loaiza.

El cantante no ha hecho declaraciones al estar concentrado en otra polémica reciente ı Foto: Redes sociales

¿Material nuevo o archivo reciclado?

A pesar del revuelo, hay que aclarar que el video guarda una similitud exacta con materiales filtrados originalmente en 2020. En aquel año, Pantoja enfrentó una severa crisis de imagen tras la difusión de clips íntimos.

Todo indica que este “nuevo” video es, en realidad, un fragmento rescatado de aquel archivo de hace seis años.

Su resurgimiento en pleno 2026 parece ser una medida para generar tráfico aprovechando que el nombre del artista está en tendencia por su reciente polémica con Stefanny Loaiza.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la pareja han emitido declaraciones oficiales, manteniendo su habitual estrategia de silencio ante filtraciones del pasado.

Este tipo de contenidos, aunque antiguos, siguen afectando la percepción pública de la pareja más famosa del internet en México.

Para muchos, es un recordatorio de las crisis superadas, mientras que para otros es señal de que la polémica siempre perseguirá la carrera de Pantoja. Por ahora, el video circula en redes sociales, alimentando un debate incesante en el ecosistema del entretenimiento digital.