Quitan visa a Montserrat Caballero, aspirante de la 4T a la gubernatura de Baja California

La aspirante a la gubernatura, Montserrat Caballero Ramírez, detalló que la retención de su documento ocurrió durante una entrevista consular formal.

Estados Unidos retiró la visa de turista a Montserrat Caballero Ramírez, expresidenta municipal de Tijuana, Baja California, entidad federativa para la cual recientemente se registró como aspirante a candidata de la alianza de la Cuarta Transformación (4T) para la gubernatura que se renovará el próximo año.

Fue la misma exedil quien dio a conocer su situación y sostuvo que el retiro del documento de viaje es por un asunto migratorio relacionado con su matrimonio.

Caballero Ramírez explicó que se encuentra casada con un ciudadano estadounidense, por lo que como parte de los “derechos civiles” que le corresponden, su pareja presentó la Solicitud para Familiar Extranjero, a fin de que pudiera concederle la residencia permanente.

Sin embargo, cuando acudió a una entrevista, como parte del trámite, se le retuvo el visado como parte de las disposiciones del gobierno norteamericano, el cual le recomendó que mientras dure el proceso espere en su nación de origen, es decir, México.

“Durante la entrevista, me fue retenida mi visa de turista, ya que, conforme a disposiciones gubernamentales recientes, se indica que el proceso puede aguardarse en Estados Unidos o en el país de origen. En mi caso, el propio Gobierno de Estados Unidos recomienda que se espere en el país de origen. Conociendo que en mi país aún tenía asuntos pendientes, decidí hacerlo así, manteniéndome en espera de que el proceso finalice; por lo tanto, en este momento no cuento con visa de turista”, comentó la expresidenta municipal de Tijuana.

Montserrat Caballero afrima que de no recuperar su visa, se retira de la contienda de la 4T

En este entendido, Montserrat Caballero refirió que, si llegado el momento de formalizar su aspiración por la candidatura ante la 4T, aún no cuenta con el permiso migratorio, entonces desistirá de buscar el cargo.

Argumentó que uno de los aspectos fundamentales para quien aspire a gobernar el estado es tener la garantía de entablar relaciones gubernamentales con autoridades estadounidenses, ya que se encuentra en una zona fronteriza.

“Si su servidora en el momento oportuno no cuenta con la debida visa o residencia que me acredite como ciudadana para ambas fronteras, no fungiría como representante de mi estado para un cargo tan importante como la Gubernatura de Baja California; para mí es esencial que un representante, especialmente de una entidad fronteriza, pueda garantizar relaciones gubernamentales con presencia y credibilidad en ambos lados de la frontera. Asimismo, considero que es nuestro deber contribuir a que existan relaciones internacionales sólidas”, dijo.

Asimismo, comentó que esta decisión la tomará para que no se convierta en una carga para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en cuanto al mantenimiento de los vínculos diplomáticos.

“En ese sentido, refrendo mi compromiso con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y con mantener la claridad y el prestigio de sus representantes ante el país y ante el mundo; no seré una carga para su representación, ya que en mi opinión: no contar con estos requisitos coloca a la Presidenta de México en una situación incómoda en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con cualquier gobierno que tenga dudas sobre las personas que desean representar a un Estado”, concluyó.

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JVR