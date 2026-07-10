Asesinan a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, en un comercio de Guadalajara

Un reporte emitido a las frecuencias de seguridad pública confirmó que el exalcalde del PRI ya no contaba con signos vitales en el lugar del ataque.

Un hombre armado asesinó de un disparo en la cabeza a Benjamín Medrano Quezada, expresidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, y exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El ataque ocurrió el martes 7 de julio dentro de un establecimiento comercial de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

Así fue el asesinato del exdiputado del PRI

El agresor entró al negocio con casco, se acercó al político y accionó el arma. Afuera lo esperaba otro sujeto a bordo de una motocicleta, vehículo que ambos utilizaron para escapar.

La llamada al 911 salió del propio establecimiento, ubicado en el cruce de avenida Experiencia y Cintra. El propietario informó que uno de sus clientes permanecía en el suelo, con una lesión en el cráneo y sin aparentes signos vitales.

El agresor entró al negocio con casco, se acercó al político y accionó el arma ı Foto: larazondemexico

Alistan funeral de Benjamín Medrano Quezada en Nochistlán

Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, confirmó la identidad de la víctima. Una hermana de Medrano reconoció el cuerpo la noche del jueves, dos días después del homicidio.

Tras los trámites forenses, la familia recibió los restos y anunció que el funeral se celebrará en Nochistlán, municipio natal del exfuncionario. El Ayuntamiento de Fresnillo también expresó condolencias por la muerte del exalcalde.

Sobre su situación jurídica, Camacho Osnaya informó que la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia en su contra durante 2022. El expediente llegó ante un juez, quien ordenó su captura después de que Medrano no acudió a una audiencia.

No obstante, un tribunal revocó ese mandato judicial en 2025, luego de que la defensa promovió un recurso de revisión. “Ya no contaba con un mandamiento judicial en su contra”, precisó el fiscal, aunque la investigación de la autoridad ministerial permanecía abierta e incluía a otras personas.

No hay detenidos

Medrano asumió la presidencia municipal de Fresnillo en 2013. Más tarde ocupó una diputación federal entre 2015 y 2018, además de ejercer como legislador local y participar en la organización de ferias en Zacatecas.

Juan Carlos Medrano pidió a las autoridades de Jalisco y al Gobierno federal esclarecer el crimen. El hermano del político planteó que la indagatoria también revise sus antecedentes en Zacatecas, sin que hasta ahora exista una relación pública entre esos señalamientos y el asesinato.

Hasta este viernes, la Fiscalía del Estado de Jalisco no había informado sobre personas detenidas ni establecido el móvil. La institución mantiene abierta la carpeta de investigación para localizar a los dos hombres que participaron en la agresión.

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JVR