El ingreso de divisas por turismo superó los 15 mil 800 millones de dólares entre enero y mayo pasados.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante los primeros cinco meses de 2026, México registró la llegada de 42.87 millones de viajeros internacionales, lo que representó un incremento de 8.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que estos resultados confirman que México está de moda y es uno de los destinos más atractivos y competitivos del mundo, gracias a la diversidad de su oferta turística, su riqueza cultural y natural, así como a la calidad de las experiencias que ofrece a las y los viajeros.

El turismo internacional en México alcanzó registros históricos durante los primeros cinco meses de 2026. ı Foto: Sectur

“Cada vez más personas eligen descubrir México. Nuestro país vive un momento de gran proyección internacional y los resultados de la actividad turística demuestran que la confianza de las y los viajeros sigue fortaleciéndose, impulsando el bienestar de las comunidades y el desarrollo de nuestros destinos", señaló.

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México rompe récord histórico con 42.87 millones de viajeros internacionales durante los primeros cinco meses del año. 🙌🏼✨



La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, informó que la llegada de turistas internacionales también alcanzó… pic.twitter.com/arShjFN9bN — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 10, 2026

Precisó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y mayo de 2026 arribaron al país 20.39 millones de turistas internacionales, cifra superior en 5.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La riqueza cultural y natural del país continúa fortaleciendo la confianza de los visitantes extranjeros. ı Foto: Sectur

Asimismo, indicó que el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó 15 mil 869 millones de dólares durante los primeros cinco meses de 2026, reflejando la importancia del turismo como uno de los principales generadores de divisas para el país.

Destacó que, tan solo en mayo de 2026, México recibió 8.36 millones de viajeros internacionales y 3.92 millones de turistas internacionales, lo que representó incrementos de 5.3 y 4.5 por ciento, respectivamente, en comparación con mayo de 2025, consolidando la tendencia positiva del sector y el interés de viajeras y viajeros de todo el mundo por conocer los destinos nacionales.

Tan solo en mayo de 2026, el país recibió la cifra histórica de 8.36 millones de viajeros internacionales. ı Foto: Sectur

Rodríguez Zamora subrayó que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y las comunidades anfitrionas para fortalecer la actividad turística y consolidar a México como una potencia turística mundial.

“La mejor muestra de la confianza que inspira México son las millones de viajeras y viajeros que, mes con mes, siguen eligiendo nuestros destinos. Continuaremos fortaleciendo un turismo que genera bienestar, Prosperidad Compartida y proyecta al mundo la mejor imagen de nuestro país", expuso.

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