Sectur presenta ejes de la estrategia ‘México en el Mundo; turismo que transforma’

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la estrategia “México en el Mundo; turismo que transforma”, un plan de promoción de cinco ejes orientado a fortalecer el posicionamiento de México en mercados internacionales, consolidar la llegada de visitantes que generan mayor derrama, de la mano del impulso al turismo nacional, con el objetivo de convertir al país en una de las principales potencias turísticas del mundo.

Destacó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el sector turístico contará con recursos federales específicos para promoción turística, con una inversión inicial de 100 millones de pesos que comenzarán a ejercerse de junio a diciembre de 2026, como parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia de México en mercados prioritarios.

“La Presidenta reconoce el enorme potencial del turismo para llevar Prosperidad Compartida a todos los rincones de México. Por eso hoy ponemos en marcha una estrategia con rumbo, metas claras y recursos para fortalecer la promoción de nuestro país” Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.



Sectur presenta ejes de estrategia de promoción turística. ı Foto: Cortesía

Rodríguez Zamora explicó que la estrategia “México en el Mundo; turismo que transforma” se articula en cinco ejes orientados a fortalecer la competitividad del país:

Promoción inteligente basada en datos y tecnología Consolidación y diversificación de mercados emisores Posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles Promoción digital y narrativa global de México Calidad y sostenibilidad de la experiencia turística

Detalló que la estrategia contempla fortalecer la presencia de México en mercados prioritarios como Estados Unidos y Canadá, así como ampliar la promoción hacia Europa, Sudamérica y Asia, mediante campañas segmentadas, alianzas estratégicas y acciones específicas para atraer visitantes de alto valor.

Asimismo, impulsará segmentos con alto potencial de crecimiento, entre ellos el turismo comunitario, cultural, gastronómico, de naturaleza, de reuniones, de romance, deportivo y de salud, además de los nuevos productos vinculados al Tren Maya.

Sectur presenta ejes de estrategia de promoción turística. ı Foto: Cortesía

Agregó que la estrategia incorpora herramientas como el nuevo Datatur, estudios de inteligencia de mercados, campañas segmentadas, la aplicación México Invita, Visit México y programas de promoción coordinados con estados, representaciones diplomáticas y aliados estratégicos para fortalecer el posicionamiento de México en los principales mercados emisores.

En su intervención, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, anunció la redefinición institucional de la dependencia hacia el “Nuevo Fonatur”, que busca trascender de la comercialización de la tierra a una gestión integral del territorio.

Detalló que la refundación de la institución se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

Innovación

Acompañamiento

Promoción de la Inversión.

Destacó la importancia de trabajar en conjunto hacia una industria turística virtuosa, sostenible y orientada al bienestar de los residentes locales.

Asimismo, señaló que en marzo México fue el país con mayor crecimiento en llegada de turistas internacionales a nivel mundial, con un incremento de 7.1 por ciento.

Adicionalmente, Josefina Rodríguez Zamora reiteró que el objetivo de la estrategia es construir una promoción turística unificada, estratégica y corresponsable mediante esquemas de coinversión entre la Federación, los estados y el sector privado, con la meta de consolidar a México como una de las grandes potencias turísticas y posicionarlo entre los cinco países más visitados del mundo hacia 2030.

Sectur presenta ejes de estrategia de promoción turística. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el presidente de Asetur y secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, afirmó que la estrategia representa una decisión trascendental de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la promoción turística del país y destacó que su éxito dependerá de la coordinación entre la Federación, los estados, la iniciativa privada y las comunidades, bajo una visión compartida para posicionar a México de manera más competitiva en los mercados internacionales.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cossío Pando, destacó que la promoción turística es una herramienta indispensable para fortalecer la competitividad de los destinos, atraer visitantes, generar inversión y ampliar las oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Asimismo, reiteró la disposición del sector empresarial para trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno en el fortalecimiento de la presencia de México en los mercados internacionales.

#ComunicadoSectur 📣



Presenta 5 ejes de la estrategia de promoción turística “México en el Mundo; turismo que transforma”. 🤩💯



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, explicó que la estrategia se encuentra orientada en fortalecer el posicionamiento de México en mercados… pic.twitter.com/lwkSHyVPLM — SECTUR México (@SECTUR_mx) June 9, 2026

Durante el encuentro, el vicepresidente de marketing de Internova Travel Group y Travel Leaders Network, Brian Hegarty, destacó la evolución de México como uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo y señaló que la principal fortaleza del país radica en la autenticidad de sus experiencias.

“No es el hardware lo que define el éxito de México. Hay muchos destinos con grandes hoteles, hermosas playas y moderna infraestructura turística. Es el software lo que distingue a México del resto del mundo: su gente, cultura, gastronomía, sus tradiciones y experiencias”, afirmó.

Para esta presentación de estrategia se contó con la presencia del director general de Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez Sierra; el embajador de China en México, Chen Daojiang; el jefe de oficina de la Presidencia del Gobierno de México, Lázaro Cárdenas Batel; así como representantes de cámaras, asociaciones, consejos, sectores naviero y aeronáutico, aerolíneas y secretarias y secretarios de Turismo de las entidades federativas.

cehr