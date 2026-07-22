Jamieson Greer asegura que se avanza en T-MEC; algunos temas pueden postergarse hasta 2027

El titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que en las conversaciones de la revisión del T-MEC, acuerdo que mantiene con México y Canadá, se avanza con celeridad, algunos acuerdos provisionales podrían alcanzarse antes de que concluya 2026, pero los temas sobre reglas de origen, laborales y de medio ambiente podrían postergarse hasta 2027.

Además, enfatizó en que Estados Unidos busca que las reglas de origen del T-MEC sean más robustas con la intención de que se incentive la producción de la región de Norteamérica y que se trabaja para mantener y ampliar el acceso al mercado agrícola de México y Canadá.

“Queremos asegurarnos de que cualquier comercio entre Estados Unidos y México no beneficie a China ni Vietnam”, agregó.

Greer destacó que México ha sido “pragmático” en las negociaciones del T-MEC porque depende del mercado estadounidense para tener mayor crecimiento.

🇺🇸🇲🇽 Jamieson Greer aseguró que espera alcanzar avances antes de que concluya 2026 en la revisión del T-MEC, con temas clave como las reglas de origen, así como las normas laborales y ambientales.



El representante comercial de Estados Unidos afirmó que busca fortalecer las… — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

En días anteriores, el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP), señaló que la revisión actual de T-MEC podría concluirse entre septiembre y octubre, siempre y cuando se continúe con las mesas de trabajo.

“Sí puede ser cerrada, siempre y cuando continúen las mesas de trabajo enfocadas en la revisión del tratado. Y, lógicamente que tanto el presidente de Estados Unidos y nuestra Presidenta sigan con su diálogo político, que sigan continuando: uno en presionar y otra en batear las propuestas o los planteamientos”, sostuvo en aquel momento Francisco Javier Rosas Lardizábal, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había referido que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá podría alcanzar una prórroga por dicho tiempo una vez que concluya el gobierno de Donald Trump.

Reiteró que el convenio trilateral se mantendrá vigente hasta 2036 y ahora lo que viene es trazar la ruta para la revisión que se hará anualmente al TMEC, respecto de lo cual descartó que vengan modificaciones sustantivas a los términos comerciales en los que ha operado la región de Norteamérica.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía dialoga con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT